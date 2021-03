Diretta Inghilterra Polonia/ Streaming video tv: un big match a Wembley!

DIRETTA INGHILTERRA POLONIA: BIG MATCH NEL GIRONE I

Inghilterra Polonia, in diretta da Wembley, va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo: nella terza giornata delle qualificazioni Mondiali 2022 abbiamo il big match nel gruppo I, una bella occasione che la nazionale dei tre leoni ha per allontanare in classifica la diretta rivale per il primo posto. Battuta anche l’Albania, Gareth Southgate procede a punteggio pieno e per il momento ha pochi problemi, destinato a prendersi la prima posizione in un girone non troppo competitivo ma che comunque nasconde insidie.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA POLONIA / Quote: Nick Pope sarà in porta, ma...

Lo sa bene proprio la Polonia, che alla prima giornata ha dovuto recuperare tre volte l’Ungheria e strappare un pareggio; poi è arrivata una comoda affermazione su Andorra. Aspettando allora di scoprire quello che succederà nella diretta di Inghilterra Polonia, possiamo intanto fare una breve valutazione circa quelli che sono i temi principali di una partita interessante e delicata, partendo come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA INGHILTERRA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inghilterra Polonia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA POLONIA

In che modo Southgate affronterà Inghilterra Polonia? C’è stato turnover tra una partita e l’altra: per questa di Wembley possiamo aspettarci Pope nuovamente in porta con Stones e Maguire centrali di difesa, poi Walker e Shaw a fare da terzini e un centrocampo nel quale Bellingham potrebbe avere una maglia da titolare sulla mezzala, prendendo il posto di Phillips e con la conferma invece di Foden e Declan Rice. Sterling e Mount possono nuovamente essere gli esterni di un tridente completato ovviamente da Harry Kane. Paulo Sousa gioca con il trequartista che è Milik: sarà lui a fluttuare tra le linee della Polonia assistendo Piatek e Swiderski – quest’ultimo a segno contro Andorra e chiamato a sostituire Lewandowski, che si è infortunato e tiene in ansia anche il Bayern – con Zielinski schierato invece sulla mezzala al fianco di Krychowiak – il playmaker – e Jozwiak sull’altro versante del campo. Poi, una difesa con Bereszynski e Rybus che corrono sulle fasce laterali e Piatkowski e Glik che proteggono Szczesny.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Inghilterra Polonia, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 7,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



