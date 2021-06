Diretta/ Inghilterra Romania (risultato finale 1-0): rigore vincente di Rashford!

DIRETTA INGHILTERRA ROMANIA (RISULTATO 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Al Riverside Stadium l’Inghilterra batte la Romania per 1 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa a dominare collezionando diverse opportunità per spezzare l’equilibrio cogliendo ad esempio ben due traverse con Calvert-Lewin al 32′ e con Sancho poi al 38′ ma gli ospiti non demordono e tentano di rispondere affacciandosi in zona offensiva. Nel secondo tempo Nita salva provvidenzialmente su Calvert-Lewin al 47′. Nell’ultima partedll’incontro Ivan impegna l’estremo difensore inglese al 74′ mentre Nita mantiene il punteggio invariato parando un calcio di rigore ad Henderson al 78′ e concesso per fallo di Chiriches. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA INGHILTERRA ROMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Inghilterra Romania: l’amichevole internazionale non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, rivolgendovi in particolar modo agli account presenti su Facebook e Twitter.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Inghilterra e Romania è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 iniziale. In queste prime battute del secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Henderson al posto di Phillips tra le file dell’Inghilterra, sono di nuovo i Tre Leoni a proiettarsi in attacco in questo caso al 47′ con Calvert-Lewin, incappando nella miracolosa parata di Nita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I rossogialloblu provano a cercare l’eventuale pareggio mancando il bersaglio al 55′ sia con Sorescu che con Cicaldau. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Inghilterra e Romania sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro ed i britannici si lamentano al 25′ quando Rashford cade a terra in area avversaria ma l’arbitro lascia proseguire e si disperano al 32′ quando invece colgono un traversa tramite il colpo di testa di Calvert-Lewin. I rumeni non demordono ma rischiano sulla nuova traversa centrata al 38′ da Sancho provandoci invece con Ivan al 45′, senza comunque sorprendere Johnstone. Fino a questo momento il direttore di gara portoghese T. Martins non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali in campo quest’oggi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

A Middlesbrough la partita tra Inghilterra e Romania è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico Southgate a prendere subito in mano il controllo delle operazioni attraverso il possesso del pallone ed andando anche al tiro verso l’8′ quando Phillips spara alto dalla distanza. Debole invece lo spunto di Marin sul fronte opposto al 10′. Ecco le formazioni ufficiali: INGHILTERRA (4-3-3) – Johnstone; Godfrey, White, Mings, Shaw; Grealish, Phillips, Ward-Prowse; Rashford, Calvert-Lewin, Sancho. C.t.: Gareth Southgate. ROMANIA (4-3-3) – Nita; Sorescu, Nedelcearu, Chiriches, Camora; Stanciu, Marin, Cicaldau; Ivan, Alibec, Paun. C.t.: Mirel Radoi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Siamo giunti al momento della diretta di Inghilterra Romania, per cui possiamo andare a valutare quanti siano gli incroci disputati tra queste due nazionali. Non si tratta di poche sfide: ne contiamo infatti 11, con un bilancio che incredibilmente premia la squadra dell’Est Europa. In maniera molto stretta, perché ci sono tre vittorie della Romania contro due affermazioni dei Tre Leoni; cronologicamente però possiamo dire che i rumeni siano diventati una bestia nera dell’Inghilterra, che non vince una partita da ben 51 anni e nelle ultime cinque ha raccoltotre pareggi e due sconfitte, peraltro maturate negli ultimi due incroci e in contesti importanti, perché si trattava delle fasi a gironi del Mondiale 1998 e degli Europei di due anni più tardi. L’ultima volta dunque risale a 21 anni fa, e ora si torna a giocare questa amichevole; noi possiamo ricordare che il 2 giugno 1970, al Mondiale in Messico, i tre leoni ancora allenati da Sir Alf Ramsey si erano imposti di misura grazie al gol messo a segno da Geoff Hurst, lui pure fatto baronetto. Ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Inghilterra Romania comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

I NUMERI

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Inghilterra e Romania, amichevole tra le più attese oggi: pure prima andiamo a leggere qualche dato interessante, segnato dalle due selezioni. Cominciando dalla Tre leoni va subito detto che con oggi Southgate spera di aprire una serie di ben sette successi di fila in occasioni di amichevoli ( l’ultima volta era stata dal giugno 1985 al maggio dell’anno successivo): un ottimo trampolino di lancio in vista degli Europei. D contro però una Romania pronta a fare scintille in campo: la nazionale oggi ospite approda al campo dopo ben tre KO di fila e pure va detto che in nove delle ultime 10 trasferte della squadra romena contro altre nazionale abbiamo registrato una media superiore al 2,5 gol a match. Vedremo però che dirà il campo!. (Agg Michela Colombo)

GLI INGLESI CI CREDONO!

Inghilterra Romania, in diretta domenica 6 giugno 2021 alle ore 18.00 presso il Riverside Stadium di Middlesbrough sarà una sfida valevole come amichevole di preparazione ai prossimi campionati Europei. Un appuntamento che in realtà riguarderà solo la Nazionale inglese, visto che quella romena non è riuscita a staccare il ticket per la rassegna continentale.

L’Inghilterra è reduce dalla vittoria di misura ottenuta mercoledì scorso contro l’Austria. Buoni segnali per una Nazionale arrivata quarta negli scorsi campionati del mondo e che fa sognare il CT Southgate visti i tanti giovani interessanti, anche se proprio contro l’Austria è arrivata la tegola dell’infortunio di Trent Alexander-Arnold, un problema muscolare alla coscia che si spera non pregiudichi l’Europeo dell’esterno del Liverpool. La Romania d’altronde non sta attraversando un buon momento, sconfitta anche mercoledì scorso nell’ultima amichevole contro la Georgia e alle prese con una crisi generazionale che da tempo non fa produrre alla Nazionale romena una performance importante in uno dei grandi tornei internazionali.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ROMANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Inghilterra e Romania presso il Riverside Stadium di Middlesbrough. I padroni di casa allenati da Gareth Southgate scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Pope; Trippier, Maguire, Stones, Chilwell; Foden, Mount, Henderson; Sancho, Kane, Sterling. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mirel Radoi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Nita; Popescu, Chiriches, Tosca, Camora; Stanciu, Marin; Hagi, Tanase, Mihaila; Keseru.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Inghilterra e Romania, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.45 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 6.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



