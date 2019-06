Diretta Inghilterra Romania Under 21/ Streaming video tv: sfida decisiva (Europei)

Inghilterra Romania Under 21, partita in programma allo stadio Manuzzi di Cesena, si gioca venerdì 21 giugno alle ore 18.30 e sarà una sfida valevole come match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati in Italia. Inglesi già all’ultima spiaggia nonostante una prestazione gagliarda contro la Francia. Avanti fino all’89’ nonostante l’inferiorità numerica e due rigori sbagliati da francesi, gli inglesi hanno finito col capitolare perdendo 1-2 e ora dovranno recuperare contro una Romania brillante, che sogna di giocarsi il primo posto nel girone con la Francia dopo il brillante 4-1 rifilato a San Marino alla Croazia: una sorpresa se vogliamo questa vittoria, adesso allora sarà molto interessante vedere se nella diretta di Inghilterra Romania Under 21 arriverà il riscatto da parte della nazionale dei tre leoni o se la semifinalista dell’ultima edizione dovrà nuovamente capitolare, abbandonando con largo anticipo gli Europei Under 21 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGURE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Inghilterra Romania Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sui canali numero 2, 57 e 58 ovvero Rai 2, RaiSport HD e RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ROMANIA U21

Aspettando il calcio d’inizio di questa interessante partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Inghilterra Romania Under 21, partita in programma allo stadio Manuzzi di Cesena, venerdì 21 giugno alle ore 18.30. Gli inglesi scenderanno in campo con un 4-3-3 schierato con Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Maddison, Abraham, Foden; Sessegnon, Solanke, Gray. Risponderà la Romania con un 4-2-3-1 impiegando: Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau; Man, Hagi, Ivan; Puscas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Inghilterra favorita per la vittoria contro la Romania. Quota per il segno 1 fissata a 1.57 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.85 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 6.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.79 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.04 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA