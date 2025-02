DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: LA CALCUTTA CUP TORNERÀ A LONDRA?

La rivalità in assoluto più antica nel mondo dello sport moderno impreziosisce la diretta Inghilterra Scozia, che prenderà il via alle ore 17.45 italiane di oggi pomeriggio, sabato 22 febbraio, per la terza giornata del 6 Nazioni 2025 di rugby. Si giocherà allo stadio di Twickenham e quindi a Londra, dove l’Inghilterra proverà a sfruttare il fattore campo per riconquistare la Calcutta Cup dopo una clamorosa striscia di quattro vittorie scozzesi consecutive dal 2021 in poi. Il nome del trofeo in palio richiama i tempi coloniali, nel frattempo mondo è cambiato, ma non il fascino della diretta Inghilterra Scozia, ravvivato negli ultimi anni dalla ripresa di competitività da parte della Nazionale del cardo.

Questo 6 Nazioni è iniziato con una vittoria e una sconfitta a testa nelle prime due giornate, quindi la partita di oggi evidentemente ci dirà pure chi potrà ancora sognare in grande e chi invece si dovrà rassegnare a un torneo da comprimario. In particolare non può sbagliare l’Inghilterra, sia perché il quinto ko consecutivo contro i cugini farebbe malissimo, sia perché sarebbe davvero un delitto bloccare l’entusiasmo rinato con la vittoria contro la Francia: gli scozzesi invece sognano la cinquina da leggenda, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Inghilterra Scozia…

INGHILTERRA SCOZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Inghilterra Scozia in tv sarà su Sky Sport in esclusiva, quindi con la diretta streaming video riservata agli abbonati tramite Sky Go o Now Tv.

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: UN MATCH INCERTO

Mai nella storia la Scozia ha vinto più di quattro partite consecutive contro gli inglesi, questo evidentemente rende potenzialmente memorabile la diretta Inghilterra Scozia, anche se dobbiamo dire che forse quest’anno gli inglesi potrebbero avere di nuovo imboccato una parabola ascendente, o almeno così sperano i Bianchi, rinfrancati dalla già citata vittoria contro la Francia, fondamentale per non arrendersi con enorme anticipo dopo la sconfitta al debutto in Irlanda. Diciamo che il 6 Nazioni 2025 potrebbe andare in discesa per l’Inghilterra, che oggi gioca in casa contro la Scozia e poi avrà Italia e Galles: l’obiettivo è vincerle tutte, per poi capire se ciò potrebbe bastare per vincere.

Finora invece la Scozia ha ottenuto due risultati che erano nelle previsioni: vittoria contro l’Italia e sconfitta contro l’Irlanda. La partita di oggi potrebbe quindi essere il bivio decisivo anche per gli ospiti, ovviamente spinti anche dall’occasione storica di espugnare Twickenham per la terza volta consecutiva. Certo, le prime due giornate ci hanno detto che gli inglesi hanno convinto un po’ di più, tuttavia per la Scozia non è più un tabù questa partita e allora attenzione alla diretta Inghilterra Scozia…