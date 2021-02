Diretta Inghilterra Scozia/ Streaming video tv: Sei Nazioni 2021, 1^ giornata

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: SUPER SFIDA!

Inghilterra Scozia, diretta dall’arbitro irlandese Andrew Brace, si gioca alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 6 febbraio 2021, naturalmente presso il mitico stadio di Twickenham a Londra per la prima giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, che ci propone subito la diretta di Inghilterra Scozia, sicuramente la sfida più sentita in Gran Bretagna. Un inizio intrigante per questo nuovo torneo, che si spera possa disputarsi regolarmente dopo che la precedente edizione del Sei Nazioni era terminata addirittura in autunno a causa della pandemia di Coronavirus, che purtroppo sappiamo benissimo essere ancora una minaccia. Ricordiamo allora che solamente pochi mesi fa ebbe termine un’edizione del Sei Nazioni che fu vinta dall’Inghilterra, che a febbraio era anche andata a vincere ad Edimburgo, in casa di una Scozia che comunque da qualche anno è in netta crescita e oggi cercherà di violare Twickenham, impresa che per la Nazionale del Cardo ha sempre un sapore speciale.

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Inghilterra Scozia sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA SCOZIA

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: IL CONTESTO

La diretta di Inghilterra Scozia ci presenterà dunque i padroni di casa nei panni di favoriti, come è d’altronde praticamente sempre quando l’Inghilterra gioca a Twickenham. Come abbiamo detto, l’Inghilterra è la detentrice del Sei Nazioni e vorrà certamente cominciare la difesa del titolo con il piede giusto, con l’obiettivo di confermarsi una volta di più come la Nazionale di rugby di riferimento in Europa. Inglesi in copertina dunque, ma sappiamo quanto sia speciale questa partita per la Scozia, quindi gli ospiti cercheranno di fare uno scherzetto ai poco amati “cugini” basandosi su una Nazionale in forte crescita. Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Scozia era l’anello debole, la squadra che spesso perdeva anche contro l’Italia e che era diventata di conseguenza il grande obiettivo degli azzurri. L’anno scorso ad esempio ci ha lasciato a zero puntoi all’Olimpico, ma ha pure battuto piuttosto nettamente la Francia ed è andata a vincere in Galles: basterà per sognare l’impresa anche a Twickenham?



