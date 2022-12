Diretta/ Inghilterra Senegal streaming video tv: sogno africano (Qatar 2022)

DIRETTA INGHILTERRA SENEGAL: RISULTATO SCONTATO?

Inghilterra Senegal, in diretta domenica 4 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso l’Al Bayt Stadium di Al Khor sarà una delle sfide valevoli per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Sogno africano con il Senegal che potrebbe eguagliare il miglior risultato della sua storia ai Mondiali, i quarti di finale raggiunti nell’edizione del 2002, con la squadra di Cissé che ha raggiunto la qualificazione agli ottavi ai danni dell’Ecuador, battuto nell’ultima decisiva sfida della fase a gironi con un gol dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly.

Certo, l’Inghilterra è favorita e sicuramente arriva rinfrancata dopo il tris rifilato al Galles che si aggiunge al 6-2 all’Iran. Attacco atomico per la squadra di Southgate ma anche il monito della partita pareggiata contro il Stati Uniti a ricordare che i cali di tensione e intensità sono il grande punto debole della squadra. Questo sarà il primo incrocio in assoluto in una partita ufficiale tra le Nazionali di calcio dell’Inghilterra e del Senegal.

INGHILTERRA SENEGAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Senegal sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Inghilterra Senegal, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA SENEGAL SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SENEGAL

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Senegal, match che andrà in scena all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Rashford, Foden, Saka; Kane. Risponderà il Senegal allenato da Aliou Cissé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; Ndiaye, Dia, Sarr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Senegal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Senegal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











