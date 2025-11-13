Qualificazioni Mondiali, Diretta Inghilterra Serbia, streaming video tv: gli ospiti si giocano una gran fetta di qualificazione (13 novembre 2025)

DIRETTA INGHILTERRA SERBIA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Grossa occasione per l’Inghilterra sprecata dal giocatore dell’Arsenal Saka. L’esterno inglese, da buona distanza, fa terminare il pallone alto di molto. Inghilterra che sblocca la partita al minuto 28 con Saka.

L’esterno dell’Arsenal ribadisce in rete un pallone terminato tra i suoi piedi, rifacendosi dopo l’occasione sprecata precedentemente. Missile di Rashord. Fuori Ilic per Stankovic, che fa il suo ingresso al minuto 39. Dopo 45 minuti di gioco si va all’intervallo con il risultato di 1-0. (Marco Genduso)

DIRETTA INGHILTERRA SERBIA (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Inghilterra e Serbia. Subito occasione per gli ospiti con l’attaccante della Juventus Vlahovic che prova il tiro, ma viene bloccato dalla scivolata di Stones.

Fallo Vlahovic, punizione per l’Inghilterra che può ripartire dalla retroguardia dopo il cross di James. Conclusione di Anderson con la difesa che intercetta. (Marco Genduso)

DIRETTA INGHILTERRA SERBIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Parlando della diretta Inghilterra Serbia bisogna ovviamente ricordare che lo scorso 9 settembre i tre leoni sono andati a Belgrado e hanno vinto con un incredibile 5-0, esponendo tutte le fragilità della nazionale balcanica. Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Marcus Rashford, quest’ultimo su rigore, i marcatori; l’Inghilterra è riuscita a mandare in gol anche due difensori, un dominio ben diverso da quello che fino a due mesi fa era l’unico altro precedente tra queste due nazionali, andato in scena nella fase finale degli ultimi Europei alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

In quel caso aveva risolto un colpo di testa di Jude Bellingham; dunque, sembrerà strano e curioso ma davvero quella di stasera è la prima partita che Inghilterra e Serbia disputano in terra inglese, una piacevole novità in un contesto anche importante. Per scoprire come andranno le cose ci dobbiamo accomodare e lasciare che siano i calciatori sul terreno di gioco a raccontarci la partita, e dunque possiamo aprire le danze con la diretta Inghilterra Serbia che sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA INGHILTERRA SERBIA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Inghilterra Serbia? Allora potrete farlo tramite abbonamento su Sky, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

INGHILTERRA SERBIA, TUTTI A WEMBLEY

Direttamente a Wembley si giocherà in questo giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20:45 la diretta Inghilterra Serbia, sfida valevole per la settima giornata del Gruppo K per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

L’Inghilterra è già qualificata come prima grazie ai 18 punti ottenuti in 6 gare con 18 reti segnate e 0 subite. L’andata è stata a senso unico con la Nazionale dei Tre Leoni che ha dominato per 5-0 con i gol di Kane, Madueke, Konsa, Guhei e Rashford.

La Serbia non può più arrivare prima e ha in testa solamente il secondo posto che però non è così scontato. Infatti l’Albania è a 11 punti contro i 10 dei serbi che nelle prossime sfide se la vedranno come detto con l’Inghilterra e poi con la Lettonia.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SERBIA

L’Inghilterra giocherà con il modulo 4-2-3-1. In porta Pickford, protetto da Konsa, Stones, Guehi e Spence. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Anderson e Rice con Rogers, Bellingham e Gordon dietro a Harry Kane. .

La Serbia predilige invece l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Petrovic, difeso dal terzetto Milosavljevic, Veljkovic e Pavlovic. Agiranno da esterni Zivkovic e Kostic con Stankovic, Maksimovic e Samardzic a centrocampo. In attacco Vlahovic-Mitrovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INGHILTERRA SERBIA

Favorita l’Inghilterra nonostante non si giochi nulla a livello di qualificazione essendo già prima. I Tre Leoni sono dati a 1.25 contro i 12 della Serbia e i 5.75 del pareggio. Over 2.5 a 1.62, Under alla stessa soglia a 2.20.