DIRETTA INGHILTERRA SLOVENIA U21: LEONI SUPER FAVORITI!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Inghilterra Slovenia U21, che va in scena alle ore 18:00 di domenica 15 giugno presso il Pod Zoborom di Nitra: siamo nel girone B degli Europei Under 21 2025, è la seconda giornata e questa partita dovrebbe essere totalmente a favore dei tre leoni.

Del resto stiamo parlando della nazionale campione in carica che, anche se ha “perso” parecchi dei suoi protagonisti (tra cui Cole Palmer e Anthony Gordon), resta superiore e in grado di fornire talento in ogni zona del campo, pur se poi ripetersi e fare il bis continentale resta sempre un affare parecchio complicato.

Della Slovenia U21 avevamo già detto all’esordio: nazionale che ha partecipato solo una volta agli Europei e in virtù dell’essere Paese organizzatore, stavolta i balcanici si sono presi la qualificazione attraverso il girone e dunque meritano certamente rispetto, anche se appunto almeno riguardo oggi sono decisamente inferiori all’avversaria.

Tuttavia le sorprese possono sempre capitare, e potremmo vederle nel corso della diretta Inghilterra Slovenia U21; aspettando che la partita prenda il via noi facciamo un rapido approfondimento sulle scelte dei due CT con le probabili formazioni della partita.

INGHILTERRA SLOVENIA U21 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Inghilterra Slovenia U21 non dovrete rivolgervi alla nostra tv, la partita verrà fornita esclusivamente su Uefa.tv e dunque in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA U21

Nel 4-4-2 che Lee Carsley schiera per Inghilterra Slovenia U21 trova spazio il portiere Beadle, sulla destra la catena prevede Livramento e Rico Lewis con il primo probabilmente da terzino e il secondo avanzato, a sinistra invece Iling Junior si potrebbe adattare a giocare basso così da favorire le scorribande di Harvey Elliott, in mezzo al reparto arretrato invece ci sono Charlie Creeswell e Egan-Riley, con Jobe Bellingham (fratello d’arte, per così dire) a fare coppia con Hackney in mediana e due attaccanti che possono essere Nwaneri e Stansfield, ma qualcuno che si potrebbe anche adattare.

È invece un 4-2-3-1 quello della Slovenia di Andrej Razdrh, che davanti a Turk schiera Kuzmic e Obric come centrali; sulle fasce come terzini possono operare Ilenic a destra e Milic a sinistra, in mezzo al campo invece punta una maglia da titolare Topalovic che abbiamo visto nell’Inter Primavera, ma deve vincere la concorrenza di Krupic e Pisek. Trequarti impostata con Begic e Cipot da esterni; Pecar il trequartista (in vantaggio su Kojic), come centravanti può giocare il già citato Cipot ma il favorito sembrerebbe essere Potocnik.