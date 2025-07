Diretta Inghilterra Spagna donne streaming video Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della finale degli Europei 2025 di calcio femminile.

DIRETTA INGHILTERRA SPAGNA DONNE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il momento della diretta Inghilterra Spagna donne è arrivato: ci sono due partite particolarmente importanti in epoca recente, una l’abbiamo già citata ed è la finale dei Mondiali di due anni fa quando la Roja aveva vinto i suo primo titolo, grazie al gol messo a segno da Olga Carmona nel primo tempo. L’altra invece è il quarto di finale degli Europei 2022: sulla strada verso la gloria l’Inghilterra aveva ribaltato la Spagna ottenendo la qualificazione ai tempi supplementari, altra rimonta al fotofinish con Ella Toone a rispondere al minuto 84 a Esther Gonzalez e poi Georgia Stanway a sigillare la vittoria a favore delle leonesse. Quest’anno invece ci sono stati due incroci in Nations League: una vittoria casalinga per parte, quella dell’Inghilterra firmata da Jessica Park e quella della Spagna ad opera di Claudia Pina, che in dieci minuti aveva realizzato una doppietta per ribaltare l’iniziale vantaggio inglese con Alessia Russo.

Contesto totalmente diverso oggi al St. Jakob Park di Basilea, ma senza ombra di dubbio possiamo dire che queste siano le due nazionali più forti del momento ed è giusto che si contendano il titolo agli Europei 2025: lasciamo davvero che a parlare sia il campo, perché la diretta Inghilterra Spagna donne sta per aprire le porte alla finale continentale! INGHILTERRA DONNE (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; Hemp, A. Russo, L. James. CT: Sarina Wiegman SPAGNA DONNE (4-3-3): Cata Coll; Batlle, I. Paredes, Aleixandri, Carmona; Aitana, Patri, Alexia; Athenea, Esther Gonzalez, Mariona. CT: Montserrat Tomé (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA INGHILTERRA SPAGNA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Con la diretta Inghilterra Spagna donne saremo su Rai Sport, finale in chiaro sulla nostra tv e con la possibilità di seguirla in diretta streaming video tramite Rai Play. CLICCA QUI PERLA DIRETTA INGHILTERRA SPAGNA DONNE SU RAIPLAY

INGHILTERRA SPAGNA DONNE: ECCO LA FINALE!

La grande attesa per la diretta Inghilterra Spagna donne sta per esaurirsi: alle ore 18:00 di domenica 27 luglio il St. Jakob Park di Basilea apre le sue porte alla finale degli Europei 2025 di calcio femminile, che è poi la riedizione, a due anni di distanza, della finale dei Mondiali in quel caso vinta dalla Roja.

È la finale più attesa? Sulla carta sì: le campionesse europee e mondiali in carica si sfidano per il titolo, anche se ci sarebbe molto da dire su come almeno le leonesse siano arrivate qui, vale a dire con una grande rimonta sulla Svezia culminata ai rigori e poi il clamoroso ribaltone, purtroppo, ai danni della nostra nazionale.

Più lineare il cammino della Spagna, che ha sempre vinto prima dei rigori: contro la Germania però sono serviti i tempi supplementari, un pizzico di fortuna e un doppio miracolo di Cata Coll prima che Aitana infilasse la porta tedesca con la chiara collaborazione del portiere Ann-Katrin Berger.

Adesso però siamo davvero arrivati al momento della diretta Inghilterra Spagna donne, pertanto non possiamo fare altro che valutare le due nazionali dal punto vista delle scelte che saranno operate in campo, leggendo insieme le probabili formazioni della finale degli Europei 2025.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA DONNE

Idee chiare per entrambi i CT ma nella diretta Inghilterra Spagna donne qualche dubbio rimane. Le leonesse ancora una volta sono state salvate dalla panchina, Agyemang su tutte ma anche Chloe Kelly, tuttavia Sarina Wiegman potrebbe essere restia a cambiare lo scenario di due giocatrici che spaccano la partita entrando nel secondo tempo con la loro freschezza e pericolosità, di conseguenza anche per la finale potremmo vedere il tridente classico con Lauren James, Alessia Russo e Hemp, mentre a centrocampo Walsh andrà in cabina di regia con Toone e Stanway sulle mezzali, in difesa dovrebbe tornare Carter a fare coppia con Williamson lasciando Bronze e Greenwood sugli esterni, naturalmente Hampton in porta.

Nella Spagna di Montserrat Tomé torna Aleixandri dalla squalifica: pronta a riprendere il posto di Maria Mendez per fare coppia con Irene Paredes al centro della difesa, Cata Coll si è guadagnata la titolarità salvando la Roja in semifinale e sulle corsie ecco come sempre Ona Batlle e Carmona, che hanno fatto un gran lavoro contro la Germania. Il centrocampo, pezzo forte, non può mai cambiare: Patri è stata la migliore per chilometri percorsi e passaggi completati, imprescindibile quanto Aitana e Alexia che svariano parecchio. Eccoci poi al tridente: Esther Gonzalez sempre favorita su Paralluelo, occhio alle fasce perché Athenea insidia sia Mariona che Claudia Pina, ma entrambe le titolari hanno fatto un buon lavoro e dovrebbero essere confermate.

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA SPAGNA DONNE

Quali sono le quote previste dai bookmaker sulla diretta Inghilterra Spagna donne? Prendiamo in esame la Sisal, dicendo comunque che in generale è favorita la Roja: il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che regola la vittoria delle leonesse porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata, infine con il segno X a identificare il pareggio intaschereste un valore equivalente a 3,60 volte la posta in palio.