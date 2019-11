Diretta Inghilterra Sudafrica/ Streaming video Rai: finale Mondiali 2019 rugby

Inghilterra Sudafrica, diretta dall’arbitro Jerome Garces, è la partita di rugby in programma oggi, sabato 2 novembre 2019 all’International Stadium di Yokohama: fischio d’inizio previsto per le ore 10.00 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le 18.00 in Giappone. Si disputa oggi la finale dei mondiali di rugby 2019 : in terra nipponica ecco che la manifestazione iridata si chiuderà con la magnifica diretta tra Inghilterra e Sudafrica, e dopo si dovrà salutare e rivederci al prossimo 2023. Siamo quindi ben impazienti di vivere questa finale storica. In campo ci saranno le due miglior nazionali di questa competizione e lo spettacolo sarà grande: già ieri abbiamo visto una bellissima finalina tra Nuova Zelanda e Galles (bronzo agli All Blacks per 40-17) e certo la sfida di oggi non sarà da meno visto che è in palio l’oro mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA SUDAFRICA

La diretta tv di Inghilterra Sudafrica sarà garantita su Rai Due e di conseguenza in chiaro per tutti: ricordiamo bene che i Mondiali di rugby 2019 sono infatti una esclusiva Rai e per la finale per la medaglia d’oro è stata garantita ampia copertura sulla rete ammiraglia. La diretta streaming video sarà ugualmente gratuita e garantita a tutti, in questo caso tramite sito oppure app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA INGHILTERRA SUDAFRICA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo alla diretta tra Inghilterra Sudafrica, finale per la medaglia d’oro per i Mondiali di rugby 2019 certo non possiamo non possiamo ripercorrere ora il cammino delle due formazioni fino a questa partita epica, che pure non risulta inedita pure in tale contesto (ricordiamo bene la finale ai Mondiali 2007). Partendo agli esordi, ecco che la formazione inglese di Jones ha chiuso da prima il suo girone C disputando per solo tre incontri, tutti vinti. Nel tabellone finale l’Inghilterra poi ha avuto la meglio sull’Australia e pure sulla Nuova Zelanda, campione in carica in semifinale, battendo gli All Blacks per 19-7. E’ stato un percorso mirabile anche per gli Springboks, che pure hanno chiuso col secondo posto il gruppo B, proprio dietro alla Nuova Zelanda. Arrivato comunque agli ottavi, il Sudafrica ha prima affrontato il Giappone e soprattutto ha avuto la meglio sul Galles (medaglia di legno nella manifestazione), con il risultato di 19-16. Ci attende quindi una finale per i Mondiali 2019 di Rugby eccezionale: che dirà il campo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA