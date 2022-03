Diretta/ Inghilterra Svizzera streaming video tv: sfida Mondiale (Amichevole)

DIRETTA INGHILTERRA SVIZZERA: SPETTACOLO GARANTITO!

Inghilterra Svizzera, in diretta sabato 26 marzo 2022 alle ore 18.30 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà un’amichevole internazionale tra la selezione britannica e quella elvetica. Sfida già dal sapore Mondiale visto che si trovano ad affrontarsi due Nazionali che hanno già staccato il biglietto per il Qatar, l’Inghilterra dominando il suo girone e la Svizzera sopravanzando al fotofinish gli azzurri, costringendoli ai play off per provare ad evitare una doppia esclusione dai Mondiali.

L’Inghilterra torna in campo proprio dopo aver chiuso le qualificazioni Mondiali dopo un roboante 0-10 contro San Marino. La Svizzera ha chiuso il suo cammino verso il Qatar con un poker che ha messo il sigillo sul passaggio del turno. Il 9 giugno 2019 le due Nazionali si sono affrontate per l’ultima volta in Nations League con vittoria ai rigori degli inglesi, l’11 settembre 2018 ultima sfida in amichevole a Wembley vinta 1-0 dall’Inghilterra con gol decisivo messo a segno da Rashford.

DIRETTA INGHILTERRA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inghilterra Svizzera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita amichevole non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Svizzera, match che andrà in scena al Wembley Stadium a Londra. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Risponderà la Svizzera allenata da Murat Yakin con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Vargas; Shaqiri, Sow; Gavranovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Svizzera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell'Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l'eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











