DIRETTA INGHILTERRA UNGHERIA/ Video streaming tv: pari nell’ultima in terra inglese

DIRETTA INGHILTERRA UNGHERIA: I TESTA A TESTA

Dei precedenti di Inghilterra Ungheria avevamo parlato in occasione della partita di andata; naturalmente a questo contesto si è aggiunta la vittoria magiara dello scorso 4 giugno, il rigore di Dominik Szoboszlai ha spezzato un lunghissimo digiuno e ha anche rappresentato la prima vittoria dell’Ungheria contro l’Inghilterra nel terzo millennio, anche se qui gli incroci sono stati appena cinque. Sia come sia, i tre leoni dominano il quadro: possiamo ricordare però che l’ultima volta che si è giocato in terra inglese è venuto fuori un pareggio, tra l’altro nemmeno un anno fa perché queste due nazionali erano state avversarie nel percorso delle qualificazioni al Mondiale in Qatar.

Il 12 ottobre eravamo a Wembley: era successo tutto nel primo tempo, anche in questo caso la nazionale ungherese aveva segnato su rigore (procurato da Loic Négo e trasformato da Roland Sallai) ma aveva subito il pareggio di John Stones. L’ultima vittoria casalinga dell’Inghilterra fa riferimento a un’amichevole dell’agosto 2010: sempre a Wembley la nazionale che all’epoca era allenata da Fabio Capello aveva trovato, tra il 69’ e il 73’, la doppietta di Steven Gerrard che aveva ribaltato l’autorete di Phil Jagielka. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INGHILTERRA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Ungheria verrà fornita dalla televisione satellitare: questa è una partita di Nations League scelta nella programmazione per gli abbonati, che dunque potranno selezionare il canale Sky Sport Uno che trovano al numero 201 del loro decoder. Sempre i clienti avranno come sempre la disponibilità della diretta streaming video di Inghilterra Ungheria: in assenza di un televisore potranno dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, che la stessa emittente mette a disposizione senza costi aggiuntivi.

INGHILTERRA UNGHERIA: I TRE LEONI RISCHIANO!

Inghilterra Ungheria, partita diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 giugno: siamo ancora al Molineux di Wolverhampton, dove l’Italia ha pareggiato lo scorso sabato, per la quarta giornata della Nations League 2022-2023. La situazione nel gruppo 3 di Lega A comincia a farsi pesante per i tre leoni: ancora senza vittorie e con un solo gol in tre partite, l’Inghilterra è ultima in classifica e, qualora dovesse mancare il successo questa sera, rischierebbe in maniera davvero concreta una clamorosa retrocessione in Lega B, incredibile considerando soprattutto da dove arriva (la finale degli Europei).

L’Ungheria, forte della vittoria proprio sugli inglesi che era arrivata alla prima giornata, sogna in grande: intanto è seconda alle spalle dell’Italia, ma in caso di vittoria a Wolverhampton potrebbe addirittura ottenere la testa del girone e poi provare a difenderla a settembre, a caccia di una Final Four che sarebbe altrettanto incredibile ma, ovviamente, in positivo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Inghilterra Ungheria; mentre aspettiamo che le due nazionali scendano in campo, proviamo a valutare le scelte dei due Commissari Tecnici per il Molineux, nella lettura delle probabili formazioni di questa intrigante e importante partita di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UNGHERIA

Le sperimentazioni per Gareth Southgate potrebbero essere finite: nella diretta Inghilterra Ungheria dovrebbero giocare i titolari perché la situazione è appunto complessa. Ipotizziamo allora Maguire e Stones a protezione di Pickford, con Walker a completare il terzetto; il modulo potrebbe tornare il 3-4-2-1 (o 3-4-3), quindi ecco una mediana con Kalvin Phillips ad affiancare Declan Rice e due esterni che sarebbero Alexander-Arnold e Trippier. Davanti Mount sembra essere certo del posto; a fargli compagnia sulla trequarti potrebbe essere Sterling (favorito su Saka), Harry Kane si riprende la maglia di centravanti a scapito di Abraham.

Per Marco Rossi resta un punto fermo il 3-4-2-1, la difesa dovrebbe essere fatta con Lang, Attila Szalai e Orban a protezione del portiere Gulacsi (ma occhio a Dibusz, che ha già giocato in Nations League) e poi i laterali di centrocampo che sarebbero Négo (che torna titolare) e Zsolt Nagy. I mediani a protezione della difesa sono Adam Nagy e Schafer, quest’ultimo se disponibile; non cambia il reparto avanzato perché Adam Szalai rappresenta una grande soluzione come riferimento offensivo grazie alla capacità di giocare di sponda, alle sue spalle ci sarà naturalmente Szoboszlai e con lui, come sempre, Sallai a completare la formazione magiara.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l'agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Inghilterra Ungheria, la partita che si gioca per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 1,27 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 5,50 volte l'importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l'affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 12,00 volte la giocata effettuata.











