Diretta Inghilterra Ungheria/ Streaming video tv: tutto facile per Southgate?

DIRETTA INGHILTERRA UNGHERIA: TUTTO FACILE PER LA TRE LEONI?

Inghilterra Ungheria, in diretta dallo Stadio di Wembley, a Londra, è la partita in programma oggi, martedì 12 ottobre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Siamo a un nuovo turno per il girone I delle qualificazioni europee ai mondiali del 2022 e subito ci si para davanti, come ultimo banco di prova per ottobre, la diretta tra Inghilterra e Ungheria, match dove Southgate punta a confermare il proprio dominio nel gruppo. Dopo aver imposto un durissimo 5-0 anche ad Andorra, la Tre Leoni è sempre più sicura della propria qualificazione, avendo messo da parte 19 punti su sette incontri e non avendo ancora messo il piede in fallo.

Ben diverso è invece il contesto per l’Ungheria: la formazione magiara, con solo 10 punti all’attivo quasi dispera di potersi qualificare per i Mondiali del Qatar 2022, sia pure solo come tra le migliori seconde del torneo del continente. Pure la voglia di fare bene da parte della squadra di Marco Rossi è tanta, specie conto un big come è la squadra inglese vicecampionessa europea. Con la diretta tra Inghilterra e Ungheria dunque ci attende un match forse dall’esito scontato, ma dove non mancheranno colpi di scena.

DIRETTA INGHILTERRA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Ungheria sarà affidata a Canale 20: si parla di un canale Mediaset, e dunque la visione della partita sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre, appunto al numero 20. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla sfida per le qualificazioni ai mondiali 2022 grazie al servizio di diretta streaming video: tutti coloro che ne avessero bisogno potranno collegarsi, senza costi aggiuntivi, al sito Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UNGHERIA

Per le probabili formazioni della diretta tra Inghilterra e Ungheria, facile immaginar che il ct Southgate non impiegherà fin da subito tutti i propri titolari: sulla carta la sfida non è troppo temibile e certo alcuni giocatori varieranno anche rispetto all’ultimo 11 che ha sfidato Andorra solo pochi giorni fa. Fissato comunque il 4-3-3 iniziale ecco che questa sera il ct inglese dovrebbe affidarsi a Pickford tra i pali, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Tomori e Cody, con Trippier e Chilwell (fresco di gol) posti al lati del reparto. A centrocampo potrebbe ancora ambire a un posto da titolare Ward Promise, magari accompagnato da Foden e da Mason Mount: in attacco sarò spazio invece per Sancho e Grealish, con il giallorosso Abraham pronto ancora a stupire, anche se Kane (risolutivo anche contro la Polonia), Sterling e Watkins rimangono pronti.

Sarà invece per forza di cose 11 titolare per Marco Rossi e la squadra magiara: contro un rivale del calibro della Tre leoni, serve davvero dare il massimo questa sera a Wembley. Schierato dunque ancora il 3-4-2-1 ecco che oggi non mancherà il capotano Gulacsi tra i pali, mentre in difesa si faranno avanzi ancora Szlai e Orban come pure Kecskes. Nel reparto a 4 del centrocampo invece non dubitano della maglia da titolare Schafer e Adam Nagy, mentre sull’esterno agiranno Bolla e Zsolt Nagy: Szoboszlai, Sallai e Salloi saranno invece i titolari in attacco ma Rossi avrà qui a disposizione anche Schon e Nikolics.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match delle qualificazioni ai mondiali non esitiamo a dare agli inglesi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.14 il successo dell’Inghilterra, contro il più alto 18.00 segnato in favore dell’Ungheria: il pareggio vale invece la quota di 7.25.



