Diretta/ Inghilterra Usa streaming video Rai 2: Southgate vuole conferme (Qatar 2022)

DIRETTA INGHILTERRA USA: INGLESI FAVORITI!

Inghilterra Usa, in diretta venerdì 25 novembre 2022 alle ore 20.00 presso l’Al Bayt Stadium di Al Khor sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Southgate vuole conferme dopo l’eccezionale avvio della Nazionale inglese, 6-2 all’Iran e una squadra che è tornata a girare nel migliore dei modi, dopo le delusioni della Nations League che hanno portato l’Inghilterra a retrocedere nella Lega B della competizione UEFA.

Anche gli Usa hanno destato una buona impressione nel match pareggiato contro il Galles, Timothy Weah ha portato in vantaggio gli americani poi raggiunti da un rigore di Gareth Bale e la sfida con gli inglesi varrà un bel pezzo di qualificazione per gli Usa. Il 15 novembre 2018 le due selezioni si sono incrociate per l’ultima volta in amichevole, vittoria per 3-0 degli inglesi. In Coppa del Mondo i precedenti sono l’1-1 in Sudafrica del 12 giugno 2010 e la storica vittoria del 1950 in Brasile, con gli Usa che inflissero all’Inghilterra una delle più cocenti delusioni della sua storia.

INGHILTERRA USA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Usa sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Inghilterra Usa, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA USA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Usa, match che andrà in scena all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford, Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Shaw, Philips, Rice, Sterling, Mount, Saka, Kane. Risponderanno gli Usa allenati da Gregg Berhalter con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Steffen, Yedlin, Zimmermann, Antoine Robinson, Miles Robinson, Mckennie, Adams, Acosta, Pepi, Pulisic, Weah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Usa, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell'Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l'eventuale successo degli Usa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











