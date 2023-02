Diretta Inghlterra Italia/ Streaming video tv: azzurri a Londra! (Sei Nazioni 2023)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: GLI AZZURRI A TWICKENHAM!

Inghilterra Italia sarà diretta dall’arbitro neozelandese James Doleman: l’appuntamento è alle ore 16:00 (italiane) di domenica 12 febbraio presso Twickenham, a Londra, dove si gioca per la seconda giornata nel Sei Nazioni 2023. Possiamo dire che il torneo di rugby non sia iniziato malissimo per gli azzurri: certo l’Italia ha perso contro la Francia, ma fino ad un quarto d’ora dal termine era in vantaggio e ha concretamente sperato in un ribaltone che non è arrivato, pur se il match ha lasciato quella sensazione di crescita che speriamo possa finalmente avvenire.

Oggi ci troviamo di fronte una delle nazionali storiche nel mondo del rugby: l’Inghilterra è naturalmente una signora del Sei Nazioni, ma già l’anno scorso aveva faticato a mantenere il suo livello top e soprattutto in questo esordio ha perso contro la Scozia, come del resto le era già capitato nel 2022. Staremo quindi a vedere cosa succederà nella diretta di Inghilterra Italia, mentre aspettiamo che a Twickenham si giochi possiamo fare una rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da una partita molto importante per le due nazionali.

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Italia sarà su Sky Sport Uno come tutte le partite del Sei Nazioni 2023, ma per il grande torneo di rugby bisogna aggiungere che le partite della nostra nazionale sono trasmesse anche in chiaro: appuntamento quindi su Tv8 con studio pre e post partita dedicato al match. Per quanto riguarda la diretta streaming video, potrete visitare liberamente il sito www.tv8.it mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno avvalersi dell’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Inghilterra Italia dobbiamo dire ovviamente che per gli azzurri vincere il Sei Nazioni 2023 non sembra essere un tema concreto: bisogna essere onesti e ammettere che la nostra nazionale non ha ancora raggiunto quel livello in cui possa davvero competere con le cinque avversarie e soprattutto riuscire a batterle tutte o quasi nello spazio di poche settimane. Certamente il movimento del rugby in Italia è in crescita, l’anno scorso abbiamo vinto in trasferta contro il Galles e ci siamo presentati al Sei Nazioni 2023 con una bellissima prestazione contro la Francia, ma sollevare il trofeo è un miraggio lontano.

Anzi, a oggi sono ancora maggiori in numero quei detrattori che vorrebbero l'Italia fuori dal Sei Nazioni come già accadeva prima del 2000; noi continuiamo a lavorare per provare ad avvicinare le altre, come sempre l'obiettivo azzurro all'interno di questo torneo può essere quello di provare a vincere almeno due partite e quella di oggi, sia pure in un tempio come Twickenham e contro una signora rivale, potrebbe essere l'occasione giusta perché l'Inghilterra è frastornata da un'altra sconfitta rimediata nella Calcutta Cup contro la Scozia. Come sempre parlerà il campo, noi aspettiamo che la diretta di Inghilterra Italia prenda finalmente il via…











