Diretta Integration Heroes Match/ Streaming video Tv8: la partita di Eto’o!

DIRETTA INTEGRATION HEROES MATCH: LA PARTITA DI ETO’O!

La diretta dell’Integration Heroes Match scatta alle ore 20:45 di lunedì 23 maggio: questa partita si gioca al Giuseppe Meazza in San Siro, dunque un grande teatro per una amichevole comunque importante. L’ha organizzata Samuel Eto’o, e come si può già immaginare dal nome si tratta di un appuntamento volto a combattere ogni forma di razzismo e discriminazione, un argomento al quale l’ex attaccante di Barcellona e Inter è sempre stato molto sensibile, e per il quale si è speso molto anche in senso pratico.

La diretta dell’Integration Heroes Match dunque sarà un evento che raccoglie tanti campioni del passato ma anche calciatori e calciatrici che sono ancora in attività; non conterà naturalmente il risultato che maturerà, quanto invece il ricavato dei biglietti – che sarà in parte devoluto alla Samuel Eto’o Foundation e alla Slums Dunk ODV. Vedremo allora cosa succederà in campo, perché poi la presenza di tanti giocatori famosi, magari soprattutto quelli che non calcano più il terreno di gioco, è comunque sempre un motivo di grande interesse…

DIRETTA INTEGRATION HEROES MATCH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell’Integration Heroes Match sarà trasmessa su Tv8, e di conseguenza sarà un appuntamento anche in chiaro. L’alternativa è quella della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio che trovate ai numeri 201 e 202 del vostro decoder, ovviamente in questo caso la visione sarà riservata agli abbonati con la possibilità di seguire il match in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. Un’altra soluzione per la mobilità è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI INTEGRATION HEROES MATCH

È difficile stabilire le probabili formazioni dell’Integration Heroes Match. Nei giorni scorsi gli organizzatori dell’evento hanno ufficializzato la lista dei protagonisti, ma non è dato sapere come questi campioni ed ex campioni si divideranno sul campo, anche perché potrebbero cambiare maglia da un tempo con l’altra. Ci saranno però ex compagni di Eto’o all’Inter, eroi del Triplete come Julio Cesar, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder e Marco Materazzi.

Ancora, avversari nei derby qui a San Siro come Massimo Ambrosini, Andrea Pirlo e Pippo Inzaghi, e poi ancora Dida, Ivan Ramiro Cordoba, Jury Djorkaeff, Patrick Kluivert, Giampaolo Pazzini, Presnel Kimpembé, Ludovic Giuly e altri ancora. Tra le donne, spiccano Barbara Bonansea che ha appena vinto il quinto scudetto consecutivo con la Juventus Women e Valentina Bergamaschi, anche lei elemento della nazionale e presente tre anni fa, quando l’Italia di Milena Bertolini aveva raggiunto i quarti di finale. Staremo dunque a vedere cosa succederà nella diretta dell’Integration Heroes Match…

