DIRETTA INTER AL NASSR/ Video streaming tv: i precedenti nerazzurri in Giappone (oggi 27 luglio 2023)

DIRETTA INTER AL NASSR: NEL PAESE DEL SOL LEVANTE

Verso la diretta di Inter Al Nassr, il Japan Tour sarà anche una grande occasione di coinvolgere gli oltre 1,5 milioni di tifosi dell’Inter presenti in Giappone, con particolare riferimento ai 200 soci Inter Club Tokyo e Osaka. Durante il tour, i quasi duecento bambini di Inter Academy Japan, progetto attivo dal 2014, vengono coinvolti in iniziative con alcuni partner nerazzurri. L’obiettivo dichiarato dal società sul sito ufficiale dell’Inter è quello di consolidare ulteriormente la presenza del brand nerazzurro sul territorio.

Ci sono due precedenti nel Paese del Sol Levante, nel 1981 e nel 2004. Fa impressione pensare che la prima volta risale quindi a 42 anni fa, era la Kirin Cup con ben quattro partite, perché l’Inter raggiunse la finale, persa però 2-0 contro il Club Brugge. Nel 2004 ci fu invece la Saitama City Cup con amichevole persa 1-0 contro gli Urawa Red Diamonds, ma con una formazione nerazzurra largamente rimaneggiata, a partire dall’allenatore che fu Fernando Orsi al posto di Roberto Mancini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER AL NASSR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Al Nassr sarà garantita da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 251, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video di Inter Al Nassr, tramite il servizio Sky Go oppure sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati a queste due emittenti, le informazioni in diretta su Inter Al Nassr arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società nerazzurra.

RONALDO E BROZOVIC!

Inter Al Nassr, in diretta dallo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, in Giappone, si giocherà alle ore 12.15 italiane (le 19.15 locali) di oggi, giovedì 27 luglio: per i tifosi nerazzurri sarà un appuntamento quindi per pranzo con la prima amichevole nel cosiddetto Japan Tour, la tournée estiva nipponica dell’Inter che poi prevederà anche una seconda amichevole il 1° agosto contro il Paris Saint Germain. Quello sarà evidentemente l’appuntamento più prestigioso, ma già con la diretta di Inter Al Nassr avremo l’incrocio con Cristiano Ronaldo e con il grande ex di turno Marcelo Brozovic.

Insomma, già il test di oggi non sarà così banale e sarà un confronto con il rampante calcio arabo: Inter e Al Nassr hanno trattato nelle scorse settimane appunto per Brozovic e adesso si trovano sul campo, sarà la terza amichevole dell’estate 2023 per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che avevano debuttato vincendo contro il Lugano e poi venerdì scorso hanno disputato anche un test contro la Pergolettese, finito con una vittoria in doppia cifra di reti. Oggi tutto sarà diverso, dall’ambientazione agli avversari: che cosa succederà quindi ad Osaka nella diretta di Inter Al Nassr?

PROBABILI FORMAZIONI INTER AL NASSR

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Inter Al Nassr, in particolare naturalmente per quanto riguarda i nerazzurri di mister Simone Inzaghi, che per questa prima amichevole in Giappone dovrebbe utilizzare il modulo 3-5-2: in porta in questo momento si deve fare di necessità virtù e giocherà Di Gennaro; davanti a lui ecco la difesa a tre con il nuovo acquisto Bisseck al fianco di Acerbi e Bastoni.

Immancabile linea a cinque a centrocampo, dove i titolari dell’Inter potrebbero essere Dumfries, Barella, l’altro nuovo acquisto Frattesi, Calhanoglu e Dimarco; infine, ecco il tandem d’attacco composto da Lautaro e dal nuovo numero 9 Thuram. Dall’altra parte, evidentemente i due giocatori più attesi nelle fila dell’Al Nassr saranno naturalmente Cristiano Ronaldo e Brozovic, che daranno un sapore intrigante a questa amichevole.











