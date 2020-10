Diretta/ Inter Ascoli (campionato Primavera) streaming video e tv

DIRETTA INTER ASCOLI PRIMAVERA: NERAZZURRI FAVORITI!

Inter Ascoli, diretta dal signor Arace di Lugo di Romagna, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 11.00. Nerazzurri chiamati ad affrontare una sfida importante soprattutto per dare un segnale sul piano della continuità, considerando la sconfitta, inaspettata, sul campo della Spal alla seconda giornata. Una battuta d’arresto sicuramente sorprendente dopo il 3-0 interno alla Sampdoria all’esordio, che aveva fatto presagire un altro campionato da protagonisti assoluti per i nerazzurri, che dovranno anche affrontare la Youth League in questa stagione con buone ambizioni. In questo quadro, l’Ascoli arriva in condizioni precarie, reduce da tre sconfitte consecutive in altrettanti match ufficiali disputati in questo avvio di stagione. In campionato i marchigiani sono usciti sconfitti nel doppio impegno casalingo contro Roma e Fiorentina, mentre in Coppa Italia hanno subito un secco poker contro il Napoli. L’Inter però farà di tutto per non farsi sorprendere ad un’altra aspirante outsider del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Inter Ascoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Inter e Ascoli. 3-5-2 come modulo prescelto dal tecnico Armando Madonna per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Stankovic; Moretti, Kinkoue, Sottini; Vezzoni, Mirarchi, Squizzato, Carboni, Dimarco; Oristanio, Satriano. Risponderà l’Ascoli allenato da Guillermo Abascal schierato con un 4-3-3 con questa formazione dal 1′: Radano; Pulsoni, Gurini, Alagna, Markovic; Olivieri, Colistra, Franzolini; Cudjoe, Riccardi, Intinacelli.

