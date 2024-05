Diretta Inter Atalanta Primavera/ Streaming video tv: Chivu si gioca il primato (oggi 18 maggio 2024)

DIRETTA INTER ATALANTA PRIMAVERA: PRIMO POSTO DA BLINDARE!

Con la diretta di Inter Atalanta Primavera, alle ore 13:00 di sabato 18 maggio, si gioca un potenziale antipasto di playoff: la 34^ giornata della Primavera 1 2023-2024 sancisce la fine della stagione regolare, ma rivedremo le due squadre nella post season e per l’Inter sarà direttamente semifinale, per di più i nerazzurri hanno ora il compito di chiudere al primo posto essendo padroni del loro destino, perché nonostante la sconfitta contro la Lazio non hanno pagato dazio visto il pareggio della Roma, e arrivano oggi con un vantaggio di due punti.

Supercoppa Italiana 2024/ Tabellone definito: ecco quali saranno le semifinali (oggi 16 maggio)

L’Atalanta, capace di cambiare passo nel girone di ritorno, si presenta ai playoff come mina vagante: una squadra che ha proceduto tra alti e bassi ma che comunque ha saputo conservare la sua posizione nelle prime sei, e in partita secca potrebbe dare fastidio a tante avversarie. Scopriremo tra poco quello che accadrà nell’appassionante diretta di Inter Atalanta Primavera, intanto facciamo qualche rapida incursione nelle probabili formazioni della partita provando a ipotizzare quelle che saranno le scelte dei due allenatori.

Diretta/ Atalanta Juventus (risultato finale 0-1): quindicesimo trionfo bianconero! (15 maggio 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TV DI INTER ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO

Sono di fatto due le modalità per assistere a Inter Atalanta Primavera: la prima riguarda la diretta tv perché questo match dell’ultima giornata di stagione regolare viene garantito dal canale Sportitalia, che trovate al numero 60 del vostro telecomando. L’altra opzione invece è quella della diretta streaming video: l’emittente mette a disposizione il suo sito ufficiale, che trovate su www.sportitalia.com, ma anche l’applicazione Sportitalia che si può installare e attivare sui vostri apparecchi mobili, come PC, tablet e smartphone.

Panucci su Gasperini: “La prima volta con una big non andò bene”/ “Riuscirà a imporsi coi grandi giocatori?”

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

C’è uno squalificato per parte nella diretta Inter Atalanta Primavera: Cristian Chivu perde Kamate e dunque nel tridente offensivo potrebbe affidarsi a Quieto, che tornerebbe titolare a sinistra con Enoch Owusu schierato a destra mentre Amadou Sarr sarebbe regolarmente il centravanti, a meno di un turnover che coinvolgerebbe Lavelli o Spinaccé. A centrocampo Leonardo Bovo può soffiare il posto ad Aleksandar Stakovic, poi conferme per Akinsanmiro e Di Maggio; in difesa Stante e Stabile centrali davanti al portiere Raimondi, con Aidoo e Cocchi da terzini.

Nell’Atalanta lo squalificato è Bonanomi, quindi Giovanni Bosi lo rimpiazza con Capac o Martinelli: uno dei due sarà il trequartista alle spalle di Vavassori e Fiogbe, con Henry Camara possibile alternativa davanti. Mediana con Riccio e Anthony Kenneth Mensah che vanno per la conferma, così come i due laterali Ghezzi e Cassa; difesa invece che sarà formata da Tornaghi, Guerini e Tavanti che faranno da schermo protettivo al portiere Pardel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA