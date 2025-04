DIRETTA INTER ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente possiamo seguire insieme la diretta Inter Atalanta Primavera, certamente per storia una delle partite più interessanti in questa 34^ giornata di campionato: in questo momento la Beneamata è superiore e lo ha dimostrato anche nella passata stagione, rimanendo imbattuta e vincendo due partite su tre – infatti c’è stato anche l’ottavo di Coppa Italia, risolto dai gol di Matteo Spinaccè, Luca Di Maggio e Amadou Sarr su rigore – per poi ottenere il terzo successo consecutivo lo scorso dicembre, con il 3-0 di Zingonia.

L’Atalanta non batte l’Inter da un 2-0 del marzo di due anni fa; ancora più indietro nel tempo l’ultima vittoria esterna della Dea. Per la precisione bisogna tornare al dicembre 2017: erano i quarti di finale di Coppa Italia e aveva segnato Thomas Bolis, per un successo fuori casa in campionato si va all’aprile dello stesso anno, risultato 3-1 con straordinaria tripletta di Christian Capone, per l’Inter di Stefano Vecchi temporaneo pareggio di Cristian Mutton. Siamo pronti a vivere questo derby lombardo che è importante per entrambe le squadre ma certamente più per i padroni di casa, dunque mettiamoci comodi e lasciamo ogni singola valutazione al campo perché la diretta Inter Atalanta Primavera si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Inter Atalanta Primavera? Allora potrete farlo in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming invece applicazione o sito web di Sportitalia a disposizione.

NERAZZURRI CONTRO NERAZZURRI

Ben ventisei punti di differenza tra le due formazioni, una distanza che anni fa sembrava impossibile. Eppure la diretta Inter Atalanta Primavera, in programma sabato 19 aprile 2025 alle ore 13:00, vedrà questo disequilibrio. L’Inter ha vinto due volte nelle ultime cinque partite ovvero contro Sassuolo e Cremonese, entrambe per 1-0. Le altre gare sono terminate 0-0 e 1-1 rispettivamente contro Cagliari e Milan più la sconfitta in casa contro la Lazio.

L’Atalanta aveva trovato un ottimo filotto grazie alle vittorie con Genoa per 2-0, Lecce per 2-1 e Monza con un perentorio 4-0, ma successivamente ha nuovamente rallentato con la sconfitta contro la Juventus e il pari con il Verona.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

L’Inter Primavera scenderà in campo con il 3-4-1-2 con Tommasi in porta, protetto dal terzetto Zilio, Bassi e Duca. Agiranno da esterni Triacca e Tosi con Lottici e Thiandoum in mediana. Nagrudnyi dietro le due punte Gabbiani-Ragnoli Galli.

L’Atalanta replica con lo stesso identico assetto tattico. Pardel tra i pali, difeso da Tavanti, Comi e Ramaj a chiudere il reparto. A centrocampo spazio a Idele, Steffanoni, Manzoni e Simonetto. Sulla trequarti Bonanomi con davanti Baldo e Fiogbe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER ATALANTA PRIMAVERA

È favorita l’Inter in questa partita, data a 1.57. Il 2 per l’Atalanta invece è a 4.75, più alto anche del pareggio a 3.95. Gol a 1.70, No Gol a 1.95.