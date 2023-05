DIRETTA INTER ATALANTA/ Video streaming tv: una sfida dalla grande tradizione! (27 maggio 2023)

DIRETTA INTER ATALANTA: I TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Inter Atalanta, incrocio tra nerazzurri con la squadra di Simone Inzaghi che ha perso il secondo posto, dopo la penalizzazione della Juventus, ad appannaggio della Lazio a causa della sconfitta di Napoli. L’Inter però, oltre a puntellare il piazzamento in campionato, è tesa soprattutto verso la finalissima di Champions League da affrontare il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.

L’Inter si è fermata a Napoli dopo 8 vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League, l’Atalanta ha invece rivitalizzato le sue speranze europee dopo 2 sconfitte consecutive, battendo in casa il Verona. Finora sono 123 le partite disputate in campionato tra le due squadre, col seguente bilancio: 65 vittorie dell’Inter (l’ultima per 2-3 nel match d’andata di questo campionato), 34 pareggi e 24 vittorie dell’Atalanta che è andata a segno 117 volte in questi precedenti contro i 217 gol dell’Inter. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA INTER ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati di questa emittente potranno dunque seguire la partita di Serie A selezionando il canale sul loro decoder, con la possibilità – senza costi aggiuntivi – di accedere alle immagini anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa, per i soli abbonati DAZN, resta ovviamente quella della visione in diretta streaming video: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

INTER ATALANTA: LA DEA INSEGUE LA CHAMPIONS!

Inter Atalanta, partita in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 di sabato 27 maggio, si gioca per la 37^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Un derby lombardo che di fatto ha valore solo per gli ospiti: l’Inter, anche in virtù della nuova penalizzazione inflitta alla Juventus – ma anche e soprattutto delle sue vittorie recenti – ha di fatto conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, e per di più ha la testa già fissata sul prossimo 3 giugno quando, a Istanbul, della Champions League attuale giocherà la finale, inseguendo un sogno contro il Manchester City di Pep Guardiola.

L’Atalanta si è assicurata un posto in Europa (lo perderebbe per combinazioni complesse) ma intanto vuole la quarta posizione, cioè il ritorno in Uefa dalla porta principale: il Milan è distante 3 punti, sarà un finale comunque complesso ma la possibilità di centrare il grande obiettivo c’è ancora, e giustamente Gian Piero Gasperini la insegue. Sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Inter Atalanta; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra analisi circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare qui a San Siro, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Turnover o no per Simone Inzaghi nella diretta Inter Atalanta? Probabilmente sarà qualcosa a metà: in porta Onana resta favorito su Handanovic, poi De Vrij potrebbe giocare facendo rifiatare Alessandro Bastoni, dunque spostando Acerbi sul centrosinistra e completando la difesa con Darmian (ma anche D’Ambrosio se la gioca). Dumfries e uno tra Dimarco e Gosens sugli esterni – lo stesso Darmian, nel caso; Brozovic in regia con Barella e Calhanoglu mezzali (Gagliardini è squalificato), davanti invece spazio a Romelu Lukaku e Joaquin Correa che prenderanno il posto di Dzeko e Lautaro Martinez, almeno inizialmente. Nell’Atalanta mancherà Duvan Zapata, così come Boga: Pasalic e Lookman dovrebbero quindi agire sulla trequarti partendo alle spalle di Hojlund. In porta resta confermato Sportiello a scapito di Musso; Toloi, Scalvini e Djimsiti dovrebbero comporre la linea difensiva a protezione dell’estremo difensore, con due laterali che sarebbero ancora una volta Zappacosta e Maehle anche per mancanza di alternative. A centrocampo invece Gasperini dovrebbe puntare sulla cerniera olandese: Koopmeiners e De Roon sono favoriti su Ederson, che è una possibilità anche qualche passo più avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Inter Atalanta, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,00 volte la vostra giocata.











