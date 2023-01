DIRETTA INTER ATALANTA/ Video streaming tv: i precedenti in Coppa Italia sono sei

DIRETTA INTER ATALANTA: I TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Inter Atalanta, possiamo allora curiosare nella storia del derby nerazzurro lombardo per quanto riguarda la Coppa Italia, dove si contano appena nove precedenti con sei vittorie per l’Inter, un pareggio e due successi per l’Atalanta. Sono quasi tutti confronti piuttosto datati, negli ultimi 40 anni infatti l’unico precedente risale ai quarti di finale dell’edizione 2004-2005, che fu poi vinta proprio dall’Inter di Roberto Mancini. Ai tempi i quarti si giocavano ancora con la formula dell’andata e ritorno.

Si giocò allora il 27 gennaio 2005 a Bergamo, con successo per 0-1 dell’Inter grazie al gol di Obafemi Martini al 72’ minuto, mentre il ritorno a San Siro vide il perentorio 3-0 dell’Inter per chiudere definitivamente i conti. Era il 16 febbraio dello stesso anno e i nerazzurri milanesi si esaltarono grazie ai gol di Alvaro Recoba al 31’ minuto, di Emre Belozoglu al 36’ e Julio Ricardo Cruz al 54’. In questa stagione invece le due squadre si sono affrontate domenica 13 novembre all’ora di pranzo a Bergamo, con vittoria esterna per 2-3 dell’Inter contro i cugini orobici. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia e trasmette sulla sua rete ammiraglia il match di San Siro, inoltre ci sarà anche la trasmissione in diretta streaming video di Inter Atalanta, tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

INTER ATALANTA: SPETTACOLO DI GOL?

Inter Atalanta, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, sarà il super derby lombardo e nerazzurro che sarà valido come primo quarto di finale della Coppa Italia 2022-2023 alle ore 21.00 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023. È già molto alta l’attesa per la diretta di Inter Atalanta, una super sfida che per l’Inter di Simone Inzaghi va ad arricchire ancora di più la settimana che porterà poi al derby di domenica sera in campionato contro il Milan. La Coppa Italia è comunque una priorità e quindi lo “specialista” non la snobberà, magari anche grazie alla fiducia di cui godono i nerazzurri meneghini, risaliti al secondo posto in campionato dopo la vittoria di Cremona.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è invece salita al terzo posto con la vittoria di sabato sera contro la Sampdoria, è reduce da una striscia di risultati eccellenti e con prestazioni top, la Dea quindi sogna il ritorno in Champions League, dove negli scorsi anni ha scritto pagina di storia, ma naturalmente anche per i bergamaschi sarebbe un delitto sottovalutare la Coppa Italia, perché aggiungere un trofeo in bacheca farebbe la storia della società. Non serve aggiungere altro: non si può perdere la diretta di Inter Atalanta…

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Nelle probabili formazioni per la diretta di Inter Atalanta, per Simone Inzaghi indichiamo in difesa il terzetto davanti a Onana composto da Acerbi, De Vrij e Skriniar. A centrocampo potrebbe essere la volta buona di Asllani, con Barella (che era assente per squalifica contro la Cremonese) e Calhanoglu nel cuore della mediana, con possibile maglia da titolare anche per l’ex Gosens al posto di Dimarco a sinistra e per Dumfries a destra. Infine in attacco dovrebbe riposare almeno uno tra Lautaro e Dzeko, diciamo il bosniaco per questioni anagrafiche: resta pure il dubbio sul fatto che Lukaku possa giocare dal primo minuto, quindi ipotizziamo Lautaro-Correa, anche se il discorso è ancora apertissimo.

Sul fronte bergamasco, Gian Piero Gasperini non dovrebbe operare alcun tipo di turnover e dare fiducia alla formazione che così bene sta facendo in questo periodo, perché la Coppa Italia è importante, specie per la Dea che non ha le Coppe europee. Assente Palomino per infortunio, sarà uno tra Djimsiti e Demiral a sostituirlo al fianco di Toloi e Scalvini nella difesa a tre davanti a Musso. A centrocampo non dovrebbe esserci alcun dubbio sul quartetto con Hateboer a destra, De Roon e Koopmeiners centrali e Maehle a sinistra; in attacco invece c’è più scelta e quindi incertezza, al momento ipotizziamo titolari lo scatenato Lookman, Hojlund e Boga, anche se le alternative si chiamano Pasalic, Muriel e Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inter Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I milanesi partono favoriti nel derby nerazzurro e il segno 1 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2, naturalmente qualora fosse l’Atalanta a vincere al Meazza.











