Diretta/ Inter Atalanta, streaming video tv: ultimo ostacolo Scudetto? (Serie A)

Inter Atalanta, in diretta lunedì 8 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per l’Inter dopo aver affrontato una fase di calendario molto difficile questo potrebbe essere l’ultimo ostacolo per una rincorsa Scudetto chiamata a decollare nelle ultime giornate a disposizione. Nel turno infrasettimanale una doppietta di Alexis Sanchez ha steso il Parma a domicilio e finora la squadra di Antonio Conte ha saputo eccellere negli scontri diretti, battendo a San Siro la Juventus, il Milan e la Lazio.

Ora tocca ai bergamaschi che in campionato sono però reduci da 4 vittorie consecutive e vorrebbero vivere un’altra notte magica a San Siro, dopo quella che li aveva visti recentemente rifilare un tris al Milan, prima che i rossoneri perdessero la testa della classifica. Per l’Atalanta la rincorsa Champions è prioritaria anche in questa stagione, in attesa di affrontare la prossima settimana la storica sfida in casa del Real Madrid, per provare a ribaltare la sconfitta dell’andata e accedere ai quarti di finale della massima competizione europea per il secondo anno consecutivo.

INTER ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Atalanta presso lo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Antonio Conte scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Inter e Atalanta, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.50 volte la posta scommessa.



