DIRETTA INTER BARCELLONA (RISULTATO 1-0): DUMFIRES SPINA NEL FIANCO PER I CATALANI!

Il Barcellona parte con vivacità grazie alle iniziative di Lamine Yamal, ma è l’Inter a rendersi pericolosa al 10’: Dumfries sfonda sulla destra, supera Martin con forza ma viene poi fermato prima di riuscire a servire un compagno al centro. Al 15’ Raphinha pressa Sommer, che rischia grosso tardando il rinvio. I nerazzurri prendono fiducia e al 18’ Bastoni apre per Mkhitaryan, il cui cross trova Lautaro, ma Cubarsì devia in angolo. Al 22’ arriva il vantaggio dell’Inter: Dimarco recupera palla alto e serve in area Dumfries, che con freddezza appoggia per Lautaro Martinez, pronto a segnare a porta sguarnita dopo l’uscita di Szczesny. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER BARCELLONA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Inter Barcellona vi basterà accendere la televisione sul canale TV8, dove verrà trasmessa in chiaro, oppure su Sky. Per quanto riguarda invece la diretta streaming video vi basterà sul sito di TV8 o sull’app di Sky Go.

La serata di Champions League sta per entrare nel vivo con la diretta di Inter Barcellona, ma prima di immergerci a San Siro vediamo insieme qualche statistica in maniera tale da capire i trend che le due squadre possono portare sul rettangolo verde. Vediamo innanzitutto i nerazzurri, squadra che in Europa ha tenuto una media di gol subiti tra le migliori della competizione con appena 0,8 reti subite nella ora e mezza di gioco in media. Ma attenzione, in attacco si fermano ad un gol e emzzo mentre invece i loro avversari sono la forza della Champions con 3 di media a partita. Quello che può fare la differenza infatti è la difesa, visto che i blaugrana ne subiscono quasi 2 ogni ora e mezza di gioco, il fattore potrebbe essere determinante visto che in casa l’Inter è la squadra che ha subito meno reti in assoluto.

Sarà questo il principale trend della partita? Vediamo insieme come andranno i primi minuti di gioco con il fischio di inizio della diretta di Inter Barcellona, si comincia finalmente con il commento live del match! INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi BARCELLONA (4-2-3-1): Eric Garcia, Cubarsì, Iñigo Martinez, G. Martin; F. De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphina; Ferran Torres. Allenatore: Hans-Dieter Flick (agg. Gianmarco Mannara)

INTER BARCELLONA, SI RIPARTE DAL PAREGGIO

L’attesa è alle stelle e non potrebbe essere altrimenti: la diretta Inter Barcellona, in programma martedì 6 maggio 2025 alle ore 21:00, vale un posto in finale di UEFA Champions League contro la vincente d PSG-Arsenal di domani. L’andata è terminata 3-3 in un match a dir poco sensazionale. Il gol di Thuram di tacco nei primissimi minuti di gioco e l’acrobazia vincente di Dumfries al 21esimo sembravano regalare una serata da sogno ai meneghini a Barcellona.

Lamine Yamal al 24′ ha accorciato le distanze con un gol di pregevole fattura e ha spostato l’inerzia dalla parte del Barça, capace di segnare il 2-2 con il gol di Ferran Torres su assist di Raphinha. Nella ripresa Dumfries ha realizzato un’incredibile doppietta al 64′, recuperata dall’autorete di Sommer scaturita da una conclusione potentissima da fuori di Raphinha.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

L’Inter scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Sommer, protetto dal terzetto Pavard, Acerbi e Bastoni con Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Dimarco a formare il centrocampo. Davanti Lautaro Martinez e Thuram.

Il Barcellona invece risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Szczesny, difesa a quattro composta da Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez e Gerard Martin. In mediana De Jong e Pedri con Yamal, Dani Olmo e Raphinha dietro all’unica punta Ferran Torres.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER BARCELLONA

La vittoria del Barcellona è data a 2.20 contro i 2.90 per l’Inter e il 3.90 del pareggio. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.44 e 2.75.