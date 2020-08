Diretta Inter Bayer Leverkusen/ Streaming video tv: esame tedesco (Europa League)

Inter Bayer Leverkusen, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 10 agosto 2020, si gioca allo stadio Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf ed è la gara secca dei quarti di finale di Uefa Europa League 2019-2020. Siamo dunque giunti alla Final Eight di questa anomala edizione di Europa League e la diretta di Inter Bayer Leverkusen ci interessa molto da vicino, dal momento che i nerazzurri di Antonio Conte sono rimasti l’unica squadra italiana in corsa. L’Inter ha infatti vinto per 2-0 contro il Getafe la sfida secca degli ottavi, resasi necessaria perché non si era riusciti a giocare nemmeno l’andata, mentre il Bayer Leverkusen ha ripreso il proprio cammino vincendo contro i Rangers anche il ritorno degli ottavi, dopo il successo di marzo in Scozia. Per l’Inter un test impegnativo contro una rivale sulla carta più insidiosa degli spagnoli, ma comunque alla portata dei nerazzurri, che hanno finito in crescendo il campionato e non subiscono gol da cinque partite consecutive. Conte ha parlato di “squadra più tosta”, certamente Inter Bayer Leverkusen ci darà risposte importanti in tal senso…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER BAYER LEVERKUSEN

La diretta tv di Inter Bayer Leverkusen sarà disponibile per gli abbonati Sky Sport sui canali della piattaforma satellitare, di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Sky Go, ma attenzione perché l’Europa League andrà anche in chiaro su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYER LEVERKUSEN

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Inter Bayer Leverkusen. In casa nerazzurra ci aspettiamo che Antonio Conte cambi poco rispetto alle ultime uscite, tutte vittoriose: in porta Handanovic, davanti a lui De Vrij e Bastoni sicuri del posto più un possibile ballottaggio Skriniar-Godin. Sulle fasce altro possibile dubbio D’Ambrosio-Candreva a destra mentre a sinistra ci sarà Young, attenzione però in mediana perché Brozovic non sta convincendo ultimamente e allora non è da escludere che il croato possa essere in ballottaggio con Borja Valero tra le mezzali Barella e Gagliardini, oppure che si osi qualcosa in più dando spazio da titolare ad Eriksen, che in Europa League fa sempre benissimo. In attacco Lukaku è intoccabile, al suo fianco Lautaro Martinez è favorito su Sanchez come titolare. Per il Bayer Leverkusen modulo 4-2-3-1 nel quale mister Bosz sarà obbligato a un cambio in mediana, perché Aranguiz è squalificato. In attacco invece potrebbe cambiare poco, con la stellina Havertz affiancato da Wirtz e Diaby alle spalle della prima punta Volland.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Inter Bayer Leverkusen, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia Snai su questa partita. I nerazzurri partono favoriti e il segno 1 (l’Inter è formalmente “in casa”) è quotato a 2,05. Sono molto simili invece le quotazioni per gli altri due segni: in caso di pareggio (segno X) si arriva a 3,55, siamo invece a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Bayer Leverkusen.



© RIPRODUZIONE RISERVATA