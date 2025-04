Diretta Inter Bayern Monaco, tedeschi provano la rimonta

Alle 21.00 si terrà la diretta Inter Bayern Monaco la partita più in bilico dei quarti di finale di Champions League che dopo la vittoria nerazzurra 1-2 in Germania si prospetta essere una sfida ricca di emozioni da entrambe i lati del campo, la squadra di Milano è l’ultima italiana in gara e dovrà riuscire a tenere il risultato senza però chiudersi troppo e lasciare il gioco in mano ai bavaresi che con la loro qualità potrebbero poi trovare il gol.

Per i tedeschi invece è fondamentale iniziare subito forte e attaccare la difesa schierata dell’Inter cercando però di non concedere contropiedi facili o poco coperti, come è successo all’andata al 88’ minuto sul gol di Frattesi.

Diretta Inter Bayern Monaco streaming video, dove seguire la partita

Come partita del mercoledì che vede coinvolta un italiana la diretta Inter Bayern Monaco dello Stadio Giuseppe Meazza sarà messa in onda da Amazon Prime Video e non da Sky Sport, sarà quindi necessario l’abbonamento al servizio Prime di Amazon per poi potersi collegare allo streaming della partita sull’applicazione.

Inter Bayern Monaco, probabili ventidue in campo

Per la diretta Inter Bayern Monaco i nerazzurri di Simone Inzaghi dovrebbero aver recuperato quasi tutti i loro pezzi fondamentali per il 3-5-2, unico assente certo sarà Dumfries, Sommer sarà in porta, Bastoni, Acerbi e Pavard la linea di difesa, Darmian e Dimarco si muoveranno sulle fasce mentre in mezzo il gioco passerà dai piedi di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, davanti la coppia Thuram, Lautaro Martinez. Qualche cambio potrebbe farlo Vincent Kompany che però non recupera i suoi top player, Urbig il portiere, Laimer, Dier, Kim e Guerreiro i 4 difensori, Kimmich e Goretzka i 2 mediani, Olise, Muller e Sané i 3 trequartisti, e 1 solo attaccante, Kane.

Inter Bayern Monaco, quote e possibile esito finale

La diretta Inter Bayern Monaco è la più equilibrata per i ritorni dei quarti di finale di Champions League, il risultato vede un distacco minimo di un solo gol e l’esito alla fine dei 90 minuti potrebbe essere di qualsiasi tipo, questa incertezza è evidenziata anche dai valori che bet365 ha affidato alle varie quote della partita, la vittoria dell’Inter è data a 2.63, più bassa è quella della vittoria del Bayern Monaco quotata a 2.50 mentre il pareggio è fissato più alto di tutti a 3.60. Ad influire è sicuramente la qualità della rosa che nei tedeschi è maggiore ma che con i numerosi infortuni potrebbe risultare meno efficace.