DIRETTA INTER BENFICA/ Video streaming tv: sarà rivincita per le Aquile? (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA INTER BENFICA: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Inter Benfica possiamo dire, come già ricordato, che l’anno scorso queste due squadre si erano affrontate nei quarti di Champions League: i nerazzurri avevano sbancato il Da Luz vincendo 2-0 e poi avevano completato l’opera con il 3-3 a San Siro, nel quale i gol della squadra di Simone Inzaghi erano stati segnati da Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Poi, possiamo anche dire che l’Inter ha una tradizione assolutamente favorevole nei confronti del Benfica: in cinque incroci ufficiali infatti non ha mai perso.

Ha raccolto tre vittorie e due pareggi e dunque passando anche il turno negli ottavi di Champions League 2003-2004, in questo caso con un incredibile 4-3 al Meazza dopo lo 0-0 del Da Luz. Naturalmente il ricordo più dolce rimane la finale di Coppa dei Campioni nel 1965: la Grande Inter di Helenio Herrera si era imposta per 1-0, proprio a Milano, contro le Super Aquile di Eusebio: a segnare il gol che aveva portato in dote il trofeo (il secondo consecutivo per i nerazzurri) era stato Jair, alla fine del primo tempo, su assist di Sandro Mazzola. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER BENFICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Benfica sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge naturalmente alla trasmissione sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare e ciò significa che pure la diretta streaming video di Inter Benfica avrà una possibilità in più, oltre a quelle garantite da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

INTER BENFICA: BIG MATCH A SAN SIRO!

Inter Benfica, diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 3 ottobre 2023, naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la seconda giornata nel gruppo D di Champions League 2023-2024. Il sorteggio ha decretato che questa partita torni ad appena sei mesi di distanza dai quarti di finale della passata edizione, un dolce ricordo per l’Inter che eliminò il Benfica sulla strada verso Istanbul: la diretta di Inter Benfica, che ricorda pure la finale della Coppa dei Campioni 1965 vinta dai nerazzurri di Helenio Herrera proprio a San Siro, avrà però notevole importanza soprattutto dal punto di vista pratico in un girone che potrebbe essere incerto.

L’Inter, in campionato reduce dal poker di Lautaro Martinez a Salerno, in Champions League ha debuttato con il pareggio contro la Real Sociedad nella prima giornata a San Sebastian, risultato buono ma ottenuto con fatica nella serata in cui il Benfica ha fatto ancora peggio, cioè ha perso in casa contro il Salisburgo. Le Aquile l’anno scorso avevano raggiunto i già citati quarti mettendo in mostra uno dei migliori giochi d’Europa, adesso invece per i portoghesi la strada è subito in salita. La posta in palio sarà quindi già altissima, motivo in più per ritenere imperdibile la diretta di Inter Benfica stasera…

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Inter Benfica. Simone Inzaghi dovrebbe rilanciare tutti i titolari nel modulo 3-5-2: in difesa attenzione al ballottaggio tra Darmian e Pavard per affiancare Bastoni e Acerbi davanti al portiere Sommer. Il folto centrocampo a cinque si apre con gli esterni, che saranno Dumfries e Dimarco, mentre nel cuore della mediana Mkhitaryan e Barella affiancheranno Calhanoglu che giostrerà in cabina di regia; davanti, Lautaro Martinez e Thuram saranno naturalmente i due titolari.

Roger Schmidt invece dovrebbe proporre il Benfica secondo il modulo 4-2-3-1 nel quale mancherà lo squalificato Antonio Silva. In difesa, Morato è favorito su Araujo per affiancare Otamendi davanti al portiere Trubin, con Bah e Aursnes terzini. La coppia mediana del Benfica dovrebbe essere formata da Kokçu e Gonçalves Neves; sulla trequarti David Neres è in ballottaggio con Rafa Silva per il posto al fianco di Di Maria e dell’ex di turno Joao Mario alle spalle della prima punta, maglia per la quale Musa è favorito sull’ex Fiorentina Arthur Cabral.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inter Benfica in base alle quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dell’Inter è favorito, essendo quotato a 1,77; si sale poi a quota 3,80 sul segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio del Benfica varrà 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











