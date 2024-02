DIRETTA/ Inter Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 3 febbraio 2024)

DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Inter Bologna Primavera. I giovani nerazzurri proseguono la loro marcia in testa alla classifica: una sola sconfitta che è quella maturata il 14 gennaio contro la Juventus, in casa un bilancio di 7 vittorie e due pareggi con 24 gol segnati e 5 subiti, la squadra di Cristian Chivu ha anche superato un periodo negativo fatto di cinque 1-1 consecutivi (dato assolutamente curioso) tra metà novembre e metà dicembre, da quella striscia abbiamo avuto tre vittorie in cinque gare con ben 11 gol all’attivo, ma soprattutto ci sono anche due clean sheet nelle ultime due partite giocate.

Diretta/ Milan Bologna (risultato finale 2-2): pareggia Orsolini! (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

Il Bologna invece è penultimo, e sempre in difficoltà: le tre vittorie consecutive sono un ricordo già lontano perché da quel momento i felsinei hanno perso tre volte (di cui due in casa) con un pareggio e la sola vittoria sul campo dell’Empoli. Il dato esterno racconta di 8 punti in 9 gare, con 10 gol all’attivo e 16 al passivo; il Bologna soprattutto ha perso 11 delle 19 partite che ha disputato, ne ha vinte solo tre e dunque deve assolutamente aumentare i giri del motore. Adesso vedremo cosa succederà oggi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché è tutto pronto, la diretta di Inter Bologna Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Bologna Cagliari Primavera (risultato finale 1-1): gol di Achour ed Ebone! (oggi 27 gennaio 2024)

INTER BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Inter Bologna Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

ECCO LA CAPOLISTA

Inter Bologna Primavera, in diretta sabato 3 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso il Konami Training Center di Milano, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Capolista a +4 nonostante la frenata nell’ultima giornata di campionato dei nerazzurri, con un pari a reti bianche in casa del Torino, scontro diretto sul campo dei granata che restano secondi in classifica, appunto a 4 lunghezze di distanza, a braccetto con la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA/ Quote: ancora assenze pesanti in difesa (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

Resta penultimo in classifica il Bologna, dopo due sconfitte consecutive i felsinei sono tornati a muovere la classifica con un pareggio casalingo contro il Cagliari. A quota 18 punti col Monza i rossoblu restano l’ultima squadra in graduatoria prima del Frosinone ultimo in classifica, restano comunque 11 le lunghezze di distanza dall’ultimo posto, margine di gran sicurezza per evitare la posizione che comporterà in questa stagione l’unica retrocessione nel campionato Primavera 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Bologna Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Cesari, Rosetti, Svoboda, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar, Mangiameli.

INTER BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA