Diretta Inter Bologna Primavera/ Streaming video tv: Chivu vede l’uscita dal tunnel?

DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA: NERAZZURRI IN CRESCITA!

Inter Bologna Primavera, che sarà in diretta dal Konami Youth Development Center, si gioca alle ore 13:00 di sabato 11 febbraio: valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, inaugura il girone di ritorno delle due squadre. L’Inter, sempre pericolante e non all’altezza dello scudetto vinto nella passata stagione, ha comunque battuto un colpo di fondamentale importanza una settimana fa, schiantando il Napoli in casa e dunque facendo un passo avanti verso la salvezza, obiettivo da archiviare per poi provare eventualmente a lanciarsi verso i playoff.

Il Bologna ha la post season come obiettivo concreto: la vittoria in extremis sul Cesena è stata importante per andare a riprendere il Cagliari in settima posizione e non perdere troppo le distanze dalle prime sei, anche perché la lotta sarà serrata da qui al termine del campionato e bisognerà perdere meno punti possibile. Aspettando adesso che la diretta di Inter Bologna Primavera prenda il via, proviamo a valutare quali saranno le scelte operate dai due allenatori per questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: è sempre questa emittente che si occupa delle partite del campionato 1, di conseguenza anche questa viene fornita sul canale 60 del televisore e rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti. Possiamo e dobbiamo aggiungere che ogni singolo match del torneo Under 19 è disponibile anche in diretta streaming video: per avvalersi di questa opzione bisognerà nello specifico visitare il sito www.sportitalia.com oppure installare la relativa app, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Possiamo ipotizzare che per la diretta Inter Bologna Primavera Cristian Chivu riproporrà il 4-2-3-1 vincente sabato scorso: dunque ecco Calligaris in porta con Kassama e Fontanarosa davanti a lui, sugli esterni bassi potrebbero trovare spazio Dervishi e Pelamatti mentre a centrocampo la cerniera sarebbe composta da Kamate e Filip Stankovic, insidiati da Di Maggio e Biral. Davanti invece si candidano Curatolo e Makhtarlayi Sarr, ma resta favorito Francesco Pio Esposito con una linea di trequartisti nella quale giocherebbero Owusu, Valentin Carboni e Nikola Iliev da destra a sinistra.

Luca Vigiani punta su un 4-3-2-1 che può diventare 4-3-1-2: la posizione di Anatriello è quella di trequartista che in realtà va a supportare Raimondo in avanti, lasciando Mazia a fare il trequartista unico. A centrocampo potrebbero poi giocare i soliti noti e cioè Bynoe, Urbanski e Rosetti schierati in linea; da valutare la difesa dove Karlsson e Wallius possono operare a destra (uno dei due in luogo di Mercier), sull’altro versante c’è Tommaso Corazza con una coppia centrale che sarà formata da Stivanello e Motolese, il portiere sarà invece Franzini.











