Diretta Inter Bologna Primavera/ Streaming video tv: è il recupero della 6^ giornata

Inter Bologna Primavera sarà diretta dal signor Mario Vigile, e si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 4 dicembre: siamo nel recupero della 6^ giornata del campionato Primavera 1 2019-2020, una delle due partite che i giovani nerazzurri hanno lasciato indietro (l’altra, contro la Sampdoria, sarà disputata a fine gennaio). Un’Inter che arriva da due sconfitte consecutive nella Youth League (complicandosi la vita per il passaggio del turno) ma che in campionato potrebbe arrivare fino al secondo posto, ammettendo che vinca i due recuperi; nell’ultima giornata si è imposta sul campo del Chievo tornando così ad una vittoria che mancava addirittura da due mesi, e rilanciando le sue ambizioni che erano alte dopo i quattro successi consecutivi per aprire la stagione. Il Bologna ha colto un ottimo risultato sabato scorso, fermando la corsa del sorprendente Genoa; in casa non conosce soste e ha sempre vinto, in trasferta per contro è andato solo incontro a sconfitte e dunque ha bisogno di trovare maggiore continuità, anche se attualmente giocherebbe i playoff. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul campo, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Inter Bologna Primavera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna Primavera sarà trasmessa come sempre da Sportitalia, il canale che ha i diritti per il campionato Primavera 1 e che trovate al numero 60 del vostro televisore. In alternativa, senza costi aggiuntivi, si potrà seguire questa partita anche grazie al servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Per Inter Bologna Primavera Armando Madonna punta sul 3-5-2, magari cambiando qualcosa rispetto all’ultima giornata: in porta andrà sempre Filip Stankovic, davanti a lui potrebbero agire Cortinovis e Moretti insieme a Ntube con un centrocampo nel quale Schirò sarà ancora il punto di riferimento, stretto tra Oristanio e uno tra Squizzato e Gianelli. Sulle corsie laterali Burgio cerca spazio e potrebbe lasciarglielo Colombini, a destra agirà Persyn mentre nel reparto offensivo Gnonto e Vergani contendono la maglia a Matias Fonseca, con Mulattieri che invece dovrebbe essere confermato. Il Bologna di Emanuele Troise gioca con un 4-3-3 nel quale Portanova e Boloca proteggono il portiere Molla, Mazza è il perno di centrocampo schierato davanti alla difesa mentre Lunghi e Visconti operano sulle corsie. Koutsoupias e Ruffo Luci sulle mezzali sono insidiati da Grieco, Stanzani invece potrebbe agire a sinistra nel tridente in luogo di Farinelli con Juwara che invece dovrebbe essere confermato sull’altro versante, così come la prima punta Cangiano.



