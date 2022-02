Diretta Inter Bologna Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri in difficoltà

DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA: PARTITA DELICATA PER I PADRONI DI CASA!

Inter Bologna Primavera sarà diretta dall’arbitro Stefano Nicolini della sezione di Brescia. La gara in programma lunedì 21 febbraio alle ore 16:30 è valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta subita nello scorso turno in casa della Fiorentina, gara terminata con il punteggio di 3-1. La squadra allenata da Cristian Chivu non sta vivendo un buon periodo di forma, infatti nelle ultime tre partite disputate ha totalizzato un solo punto. L’Inter è in ottava posizione con 29 punti, con la zona playoff distante di una lunghezza.

Il Bologna arriva alla sfida contro l’Inter, dopo la vittoria conseguita tra le mura amiche contro il Lecce, in cui si è imposto con un secco 2-0. La compagine allenata da Luca Vigiani è in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate. I rossoblù si sono così allontanati dalle retrovie della classifica, piazzandosi in tredicesima posizione con 22 punti. Nella gara di andata, disputata lo scorso settembre, l’Inter si è imposta con il risultato di 3-1 sul Bologna.

INTER BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Inter Bologna Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Inter per la gara contro il Bologna: Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Matjaz, Carboni; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Peschetola; Abiuso, Jurgens.

Il Bologna, allenato da Luca Vigiani dovrebbe rispondere optando per il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dei rossoblù, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta contro l’Inter: Bagnolini, Cavina, Amey, Urbanski, Pagliuca, Arnofoli, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese, Annan.



