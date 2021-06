DIRETTA/ Inter Bologna Primavera video streaming tv: precedenti, dominio nerazzurro

DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Quello che accompagna Inter Bologna Primavera è un bilancio totalmente favorevole ai giovani nerazzurri: in 14 partite giocate i felsinei hanno vinto una sola volta, e bisogna tornare al dicembre 2011 per trovare un 2-1 che la squadra, all’epoca allenata da Fabio Perinelli, aveva timbrato al Breda – dunque in trasferta – con i gol di Matteo Boccaccini e Riccardo Benatti, mentre il gol della bandiera era arrivato nel finale con Roberto Candido. Era l’Inter Primavera di Andrea Stramaccioni, che di lì a qualche mese avrebbe vinto la NextGen Cup lanciando l’allenatore romano in prima squadra; nei testa a testa con il Bologna Primavera l’Inter ha per il resto 10 vittorie e 3 pareggi, e ha anche ottenuto successi rotondi. Ricordiamo un 5-0 nell’ottobre 2009, e poi il 4-0 molto più recente perché avvenuto nel dicembre di due anni fa e dunque nello scorso campionato: quel giorno, sempre sul terreno di gioco dei nerazzurri dove si giocherà tra poco, si era scatenato Samuele Mulattieri che aveva firmato una tripletta nel solo primo tempo, la ripresa era stata una sorta di passerella impreziosita, a tre minuti dal 90’, dal gol con cui Matias Fonseca aveva definitivamente chiuso i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

INTER BOLOGNA PRIMAVERA: UN TESTA-CODA!

Inter Bologna, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo Suning sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Grande occasione per l’Inter per balzare in vetta alla classifica e provare a chiudere da prima della classe la regular season del campionato Primavera.

Nerazzurri reduci dalla vittoria in casa della Lazio, ottenuta nelle battute finali del match grazie a una doppietta realizzata da Casadei, e che ora potrebbero approfittare del pareggio della Sampdoria in casa della Fiorentina nell’anticipo del sabato.

Alla vigilia di questa penultima giornata di campionato Sampdoria e Inter dividevano la prima posizione in classifica a quota 53 punti e battere il Bologna regalerebbe alla squadra allenata da Armando Madonna il match point per chiudere al primo posto. Il Bologna però non può certo regalare nulla visto che, con la riforma del campionato e la seconda retrocessione stabilita attraverso lo spareggio tra terzultima e penultima, i felsinei dovranno provare a staccare il Torino nella terzultima piazza per ottenere la salvezza diretta, evitando così lo spareggio con la Lazio penultima.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Bologna Primavera presso il centro sportivo Suning. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Stankovic; Moretti A., Kinkoue, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Oristanio, Bonfanti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luciano Zauri con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Prisco; Arnofoli, Annan, Tosi, Maresca, Khailoti, Viviani, Farinelli, Vergani, Rabbi, Rocchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Inter e Bologna Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.25 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 5.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 8.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



