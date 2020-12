Diretta/ Inter Bologna (Serie A) streaming video DAZN: alta tensione per Conte

DIRETTA INTER BOLOGNA: NERAZZURRI IN RIPRESA!

Inter Bologna, in diretta dallo stadio Meazza di Milano in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Alta tensione per Conte che si è appena rimesso in carreggiata in campionato, con le vittorie contro Torino e Sassuolo che hanno permesso all’Inter di agganciare il secondo posto in classifica. Ma il pensiero per i nerazzurri è rivolto al cruciale appuntamento contro lo Shakhtar Donetsk che sancirà se l’Inter potrà proseguire il cammino in Champions League, oppure se dovrà incassare la terza eliminazione consecutiva nella fase a gironi della massima competizione europea. Di fronte c’è un Bologna comunque in crescita, che dopo un periodo di difficoltà è riuscito a mettere in fila due importanti vittorie consecutive, in trasferta contro la Sampdoria e in casa contro il Crotone, interrompendo peraltro quella che era diventata la seconda peggior serie in Europa nella storia di partite consecutive subendo gol. I felsinei non hanno ancora pareggiato in questo campionato, l’Inter con 23 gol realizzati ha al momento il miglior attacco del campionato.

DIRETTA INTER BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna sarà disponibile in due modalità: gli abbonati Sky da almeno tre anni la potranno seguire in televisione sul canale DAZN1, che è al numero 209 del loro decoder, poi c’è ovviamente la disponibilità della diretta streaming video fornita dall’applicazione DAZN, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o anche su una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Le probabili formazioni di Inter Bologna, sfida che andrà in scena presso lo stadio Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Conte con un 3-4-1-2: Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Perisic, Lukaku, Sanchez. Gli ospiti guidati in panchina da Sinisa Mihajlovic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Inter e Bologna queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.45, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 6.20.



