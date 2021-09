Diretta/ Inter Bologna streaming video tv: Inzaghi vuole cambiare marcia (Serie A)

DIRETTA INTER BOLOGNA: PER I NERAZZURRI L’OCCASIONE PER FARE PUNTI

Inter Bologna, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Chiamato a cambiare marcia Simone Inzaghi, che era partito in maniera ottima con due vittorie prima della sosta, ma ha ripreso pareggiando in casa della Sampdoria e perdendo in casa all’esordio in Champions League contro il Real Madrid, in una partita pur molto combattuta e ricca di occasioni. Per non perdere contatto con la vetta ai nerazzurri però sarà indispensabile fare bottino pieno.

Il Bologna non sarà un cliente facile visto che i felsinei hanno iniziato il campionato con due vittorie interne, l’ultima contro il Verona nel posticipo di lunedì scorso, e un pareggio a Bergamo contro l’Atalanta. Niente male per una squadra che lavora per vivere un campionato tranquillo ma vorrebbe migliorare il rendimento delle ultime due stagioni. L’ultimo Inter-Bologna nella scorsa stagione, il 5 dicembre 2020, è terminato 3-1 per i nerazzurri. Il 5 luglio 2020, vincendo 1-2, i felsinei hanno invece espugnato per l’ultima volta San Siro con l’Inter ospitante.

DIRETTA INTER BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Le probabili formazioni di Inter Bologna, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; L Martinez, Dzeko. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.



