Diretta Inter Bologna/ Streaming video tv: pronto riscatto nerazzurro? (Serie A)

DIRETTA INTER BOLOGNA: INZAGHI NON PUÒ SBAGLIARE!

Inter Bologna è in diretta da San Siro, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 9 novembre: siamo arrivati alla 15^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023, un nuovo turno infrasettimanale che ci porterà poi agli ultimi impegni prima della lunga sosta. Per l’Inter è necessario tornare a vincere: la sconfitta subita contro la Juventus è stata la quarta in altrettante sfide dirette in questo campionato, Simone Inzaghi è scivolato al settimo posto in classifica e, pur rimanendo vicino alla zona Champions League, ha nuovamente perso certezze perché quando affronta le big la sua Inter si spegne, al netto delle occasioni create nel primo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA/ Quote, Brozovic quanto spazio avrà?

Il Bologna invece sta attraversando un buon momento: Thiago Motta sembra aver trovato la quadratura del cerchio, quella arrivata in rimonta sul Torino è stata la terza vittoria consecutiva e dunque il calendario è stato sfruttato al massimo, adesso la classifica è addirittura ottima (+9 sul terzultimo posto) e si possono affrontare con la massima serenità queste ultime due partite prima dei Mondiali. Vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Inter Bologna, aspettando che si scenda in campo possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni, andando come sempre ad analizzare le potenziali scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Inter Bologna/ Diretta tv: torna Brozovic? (Serie A)

DIRETTA INTER BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al derby della capitale sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Inter Bologna sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

Diretta/ Bologna Torino (risultato finale 2-1): ribaltone con Orsolini e Posch!

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa nella diretta Inter Bologna: possiamo ipotizzare che davanti a Onana torni Alessandro Bastoni, e quindi avremmo un terzetto difensivo con lui, Skriniar e uno tra De Vrij e Acerbi. A centrocampo invece avanzano le quotazioni di Gagliardini per naturale turnover, anche se alla fine l’assetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan potrebbe essere confermato; Darmian si candida a destra (per Dumfries) o anche sull’altro versante sostituendo Dimarco; davanti invece uno tra Dzeko e Lautaro Martinez potrebbe rimanere fuori inizialmente, e dunque la maglia da titolare sarebbe per Joaquin Correa.

Nel Bologna invece si lavora per il totale recupero di Arnautovic, che corre per una maglia da titolare; non sarebbe l’unico cambio rispetto a domenica perché nel terzetto alle spalle dell’attaccante austriaco abbiamo il ballottaggio tra Barrow e Orsolini, questa volta ad andare in panchina potrebbe essere il gambiano con la potenziale conferma di Lewis Ferguson in posizione centrale e di Aebischer sulla corsia destra. In mezzo al campo l’ex Medel e Nicolas Dominguez sono ancora favoriti per formare la cerniera; Soumaoro e Lucumì giocheranno centrali in difesa a protezione del portiere Skorupski, con Posch e Cambiaso a presidiare le corsie laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Inter Bologna, la partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 5,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 9,25 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA