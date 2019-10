Diretta Inter Borussia Dortmund/ Streaming video: dentro o fuori (Champions League)

Inter Borussia Dortmund viene diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre presso lo stadio Giuseppe Meazza: terza giornata del gruppo F di Champions League 2019-2020, e partita che per i nerazzurri è già decisiva. Antonio Conte cerca ancora la prima vittoria nel girone: contro lo Slavia Praga ha pareggiato in extremis giocando male, contro il Barcellona è stato rimontato in una serata in cui avrebbe meritato di espugnare il Camp Nou. Resta che adesso l’Inter si trova all’ultimo posto in classifica e rischia di vedere le due principali avversarie scappare via; tuttavia vincendo oggi i meneghini aggancerebbero quel Borussia Dortmund che è stato sfortunato all’esordio contro i blaugrana – sbagliando anche un rigore che, a termini di regolamento, sarebbe stato da ripetere – e poi ha vinto sul campo dello Slavia. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore quando avrà il via la diretta di Inter Borussia Dortmund; nell’attesa possiamo fare qualche valutazione in termini di scelte da parte dei due allenatori, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita di San Siro.

La diretta tv di Inter Borussia Dortmund verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport Uno (numero 201) naturalmente disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Il dubbio in Inter Borussia Dortmund è legato a Godin, lasciato fuori anche domenica: l’uruguaiano va gestito e dovrebbe tornare titolare in luogo di Alessandro Bastoni, formando il terzetto difensivo con De Vrij e Skriniar a protezione di Handanovic. A centrocampo mancano ancora D’Ambrosio e Sensi: il primo sarà sostituito da Candreva, il secondo potrebbe avere in Matias Vecino il suo “back up” completando così una linea che prevede anche Brozovic e Barella. A sinistra torna titolare Asamoah; davanti tutto lascia intendere che a giocare saranno Lautaro Martinez e Romelu Luaku ma attenzione alle sorprese, nello specifico una possibile maglia per Politano. Il Borussia Dortmund punta sul 4-2-3-1: quasi fatte tutte le scelte anche se a cercare spazio sono Thorgan Hazard e Gotze. Il primo può agire come esterno sinistro alto, ma la doppietta di Praga ha aumentato le possibilità di vedere confermato Hakimi; il secondo invece può prendere il posto di Brandt alle spalle di Reus, con Sancho che ovviamente giocherà sulla destra. In mezzo al campo Witsel e Delaney sono insidiati solo sulla carta da Dahoud e Weigl, mentre Hummels e Akanji dovrebbero formare la coppia difensiva a protezione di Burki. Hakimi potrebbe giocare a destra, sostituendo Piszczek; verso la conferma invece Raphael Guerreiro come terzino sinistro.

In Inter Borussia Dortmund sono i nerazzurri a partire favoriti – almeno secondo l’agenzia di scommesse Snai – ma in una situazione di profondo equilibrio e incertezza: il segno 1 che identifica la vittoria della banda di Antonio Conte vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,35 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno 2 che regola il successo dei gialloneri la vincita corrisponde a 2,95 volte la puntata. L’eventualità del pareggio è quella su cui scommettere per il pareggio: in questo caso andreste a guadagnare 3,40 volte la giocata con questo bookmaker.



