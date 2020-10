Diretta Inter Borussia Monchengladbach/ Streaming video Canale 5: è Champions League!

DIRETTA INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH: TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE!

Inter Borussia Monchengladbach, che sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 21 ottobre: anche a San Siro parte la Champions League 2020-2021, i nerazzurri tornano in campo a due mesi dalla finale di Europa League persa contro il Siviglia, che li ha riportati a giocarsi un trofeo internazionale. Ora però, dopo aver mancato la qualificazione agli ottavi nelle ultime due edizioni, Antonio Conte punta al salto di qualità nella competizione principale sapendo di poterlo fare; in campionato le cose non stanno andando benissimo, il derby perso contro il Milan ha già creato distanze con i rossoneri e, anche se siamo solo all’inizio, il tecnico dovrà fare degli accorgimenti per recuperare. Il Gladbach è una squadra che aveva già giocato i gironi di Champions League; può essere insidiosa e andrà trattata con i guanti, anche se la Beneamata e il Real Madrid sono le chiare favorite per la qualificazione. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Inter Borussia Monchengladbach, vediamo in che modo potrebbero essere schierate le due squadre sul terreno di gioco del Meazza, valutando insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH IN STREAMING VIDEO CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Borussia Monchengladbach sarà trasmessa in chiaro per tutti, su Canale 5: di conseguenza ci sarà la possibilità di seguire questa partita anche in mobilità sul sito ufficiale Video Mediaset, senza costi aggiuntivi. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece assistere al match di Champions League sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – rispettivamente ai numeri 201 e 252 del decoder – eventualmente anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Conte disegna il solito 3-4-1-2 per Inter Borussia Monchengladbach: sulla trequarti andrà a giocare uno tra Eriksen e Vidal, mentre nel settore nevralgico è possibile che si riposi Brozovic con l’inserimento di Sensi, pronto a fare il titolare. Davanti non si rinuncia alla consueta coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez; Hakimi sarà confermato a destra, sull’altro versante invece si scalda Darmian; in difesa recupera Alessandro Bastoni, con lui probabilmente giocheranno Danilo D’Ambrosio e De Vrij che proteggeranno il portiere Handanovic. E’ un 4-2-3-1 quello di Marco Rose: davanti al veterano Sommer ci sono Ginter e Elvedi – ma occhio a Jantschke, un’opzione – con Lainer e uno tra Wendt e Bensebaini sulle fasce laterali, invariato il centrocampo nel quale il classe ’97 Neuhaus affianca Kramer e davanti a loro capitan Stindl è favorito su Wolf, così come sembra che Herrmann possa rilevare Hofmann sulla destra offensiva. Dall’altra parte ci sarà Marcus Thuram, a meno che i due di cui sopra non giochino insieme: a quel punto, il francese sarebbe il centravanti del Borussia Monchengladbach e in panchina si accomoderebbe Embolo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Inter Borussia Monchengladbach, indicando nei nerazzurri i favoriti per la vittoria: questa eventualità è indicata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 5,25 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo dei tedeschi. Identificato dal segno X, il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



