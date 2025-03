DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA, NERAZZURRI FAVORITI

L’Inter Primavera continua la sua corsa al primo posto, attualmente occupato dalla Roma con un vantaggio di due punti, e affronta domenica la fondamentale diretta Inter Cagliari primavera. I nerazzurri vogliono approfittare di questa giornata per tenere il passo e riscattare il pareggio della scorsa settimana nel derby contro il Milan, che ha rallentato la loro rincorsa. Dopo cinque vittorie consecutive, il mezzo passo falso contro i rossoneri ha avuto un peso importante sulla classifica, rendendo la sfida contro il Cagliari ancora più decisiva.

I sardi, però, arrivano a questa trasferta in grande forma: tre vittorie consecutive contro Empoli, Roma e Juventus hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Pisacane, che ora sogna di agganciare la zona playoff. All’andata fu l’Inter a imporsi per 1-0, grazie a un gol di Spinacce nel finale del primo tempo, ma il Cagliari ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Sarà un match combattuto, con l’Inter che parte favorita ma dovrà stare attenta alla solidità e alla grinta degli avversari, desiderosi di prendersi la rivincita e continuare la loro striscia positiva.

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera, sarà inoltre visibile in streaming gratuito sul sito ufficiale della rete.

INTER CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Inter si schiera con il consueto 4-3-3: Calligaris in porta, difesa composta da Della Mora, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi. A centrocampo giocheranno Venturini, Zanchetta e Topalovic, mentre il tridente offensivo vedrà in campo De Pieri, Spinacce e Mosconi.

Il Cagliari di Pisacane risponde con un compatto 3-5-2: Iliev tra i pali, difesa formata da Cogoni, Pintus e Franke. A centrocampo agiranno Arba, Baldé, Liteta, Marcolini e Grandi, mentre in attacco Vinciguerra e Bolzan cercheranno di impensierire la difesa nerazzurra.

INTER CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come William Hill, possiamo notare che la vittoria dell’Inter è quotata 1.35, la vittoria del Cagliari è quasi impossibile e quindi ha una quota di 8.00, il pareggio invece ha una quota più bassa di 4.20.