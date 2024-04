DIRETTA/ Inter Cagliari Primavera (risultato 2-0) video streaming tv: gol di Sarr e Owusu! (20 aprile 2024)

DIRETTA INTER CAGLIARI (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

Inter Cagliari Primavera 2-0: la diretta di questa partita potrebbe avere già emesso il proprio verdetto, dal momento che il primo tempo non avrebbe potuto essere più favorevole alla capolista nerazzurra, che è in vantaggio di due gol e anche di un uomo nel confronto con gli ospiti del Cagliari Primavera, rimasti in dieci uomini già dopo venti minuti di gioco in maniera anche meritata, dal momento che il fallo di Marcolini su Spinacce ha richiesto la sostituzione per il giocatore nerazzurro.

Al suo posto è entrato Sarr, che ha sbloccato il punteggio della diretta di Inter Cagliari Primavera con un gol al 33’ minuto: l’assist è di Cocchi e Sarr lo trasferta in gol con un tiro di grande potenza. I nerazzurri affittano il momento favorevole e raddoppiano già tre minuti più tardi: errore della difesa del Cagliari e Owusu con un gran piattone mette in porta il gol del 2-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta di Inter Cagliari Primavera, l’unico modo è accendere la tv sul canale 60 vale a dire Sportitalia. Questa rimane ad oggi l’unica emittente a mostrare la Primavera essendo l’esclusiva. Esiste anche la diretta streaming attraverso l’app ufficiale di Sportitalia.

SARDI IN RIPRESA

Per il Cagliari una delle ultime chiamate per salire sul treno playoff, una sfida di vitale importante ma con un avversario molto complicato. Stiamo parlando della diretta Inter Cagliari Primavera, in programma alle ore 11:00 di sabato 20 aprile. I sardi sono attualmente a30 punti, -5 dal Sassuolo sesto. Uno scarto di punti difficile da colmare, ma che può ancora essere sovvertito.

Davanti c’è però un Inter che deve delegittimare il primo posto e dare continuità ai successi con Frosinone e Sassuolo. I punti sulla terza sono 4, un vantaggio rassicurante solo andando avanti con un percorso importante nei match che mancano. Il Cagliari invece è reduce da un successo sull’Atalanta dopo il pari col Sassuolo e la sconfitta con la Lazio, l’unico modo possibile per tornare a sognare.

INTER CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Manca sempre meno all’inizio e le probabili formazioni di Inter Cagliari Primavera ci portano già dentro il campo. I neroazzurri optano per un 4-3-3 classico formato da Calligaris in porta, difesa con Aidoo, Stante, Alexiou e Motta. A centrocampo confermati in blocco Kamate, Stankovic e Berenbruch con Quieto, Spinacce e Owusu in attacco.

Il Cagliari predilige l’uso del trequartista ed è per questo che si presenta con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali spazio a Iliev, retroguardia formata da Arba, Cogoni, Catena e Idrissi. Balde e Carboni agiranno da mezzali mentre i compi da playmaker sono affidati a Marcolini. Il trequartista citato in precedenza è Sulev mentre in avanti Bolzan e Konate.

INTER CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere su Inter Cagliari Primavera, potrà farlo con le seguenti conte: 1 a 1.38, X del pareggio a 4.45 e 2 fisso a 5.60.

Numeri che indirizzano la gara verso un successo neroazzurra. L’Over 2.5, per la cronaca, è molto probabile vista la quota 1.45 contro i 2.43 dell’Under.

