Diretta Inter Cagliari Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la Supercoppa Italiana 2025 (oggi 26 agosto)

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA LA SUPERCOPPA!

A pochi minuti dal via della diretta Inter Cagliari Primavera, possiamo fare un tuffo nella storia della Supercoppa Italiana di categoria. Diciamo subito che per i rossoblù sardi sarà la prima partecipazione assoluta alla manifestazione, anche perché la scorsa Coppa Italia è stato il primo titolo vinto nella storia dal Cagliari con la propria formazione Primavera. Musica ben diversa per l’Inter, che giungerà addirittura alla sua ottava partecipazione alla Supercoppa Primavera grazie ai tanti trionfi sia nel campionato sia nella Coppa Italia di categoria.

Calciomercato Serie A News/ Il Cagliari pensa a Posch, Pisa occhi sul talento Stengs (25 agosto 2025)

Tuttavia, la Supercoppa è quasi maledetta per i giovani nerazzurri, che l’hanno vinta solamente nel 2017 con la vittoria contro la Roma a San Siro, mentre per il resto si contano ben sei sconfitte nelle edizioni disputate negli anni 2006, 2007, 2012, 2016, 2018 e 2022. Ci sarà allora anche questo curioso dato statistico a caratterizzare la diretta Inter Cagliari Primavera, ma adesso naturalmente è giunto il momento di cedere la parola ai protagonisti sul campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cagliari Fiorentina (risultato finale 1-1): Mandragora, poi Luperto! (24 agosto 2025)

INTER CAGLIARI PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Detto che l’ingresso allo stadio è gratuito e quindi speriamo in una ottima cornice di pubblico all’Arena, ricordiamo che Sportitalia garantirà la diretta Inter Cagliari Primavera in tv in chiaro per tutti, con l’aggiunta di sito e app per usufruire anche della diretta streaming video.

INTER CAGLIARI PRIMAVERA: PER LA SUPERCOPPA ITALIANA 2025

Si assegna il trofeo che è l’ideale ponte fra la scorsa stagione e la nuova che è appena iniziata: la diretta Inter Cagliari Primavera sarà infatti valida per la Supercoppa Italiana 2025 tra i nerazzurri che sono infatti i campioni d’Italia in carica e i rossoblù che invece hanno vinto l’ultima edizione della Coppa Italia Primavera.

DIRETTA/ Cagliari Lazio Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Grandu! (oggi 22 agosto 2025)

L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 26 agosto 2025, con fischio d’inizio alle ore 18.30 nell’affascinante scenario dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano, dal momento che il fattore campo va alla squadra che indossa sul petto lo scudetto – anche se l’Arena non è normalmente la sede delle partite casalinghe dell’Inter Primavera.

Naturalmente questo match è il premio per le vittorie della scorsa stagione, ma per presentare la diretta Inter Cagliari Primavera dobbiamo fare riferimento alle condizioni di forma attuale e quindi possiamo dire qualcosa sulle prime due giornate del nuovo campionato Primavera 1 per i nerazzurri e i rossoblù.

La prima giornata aveva visto l’Inter vincere il derby lombardo contro il Monza e il Cagliari perdere invece a Napoli, poi però le distanze si sono ridotte perché venerdì scorso i nerazzurri hanno pareggiato contro il Cesena mentre i sardi hanno vinto contro la Lazio. Di più non possiamo aggiungere, meglio goderci le emozioni della diretta Inter Cagliari Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI PRIMAVERA

Staremo a vedere se Benito Carbone cambierà qualcosa dopo il pirotecnico pareggio contro il Cesena nelle probabili formazioni per la diretta Inter Cagliari Primavera. Qualche crepa soprattutto in difesa tra i nerazzurri, schierati con il 4-3-3 e in difesa Della Mora, Maye, Nenna e Conti davanti al portiere Farronato. A centrocampo il terzetto con Vukoje, La Torre e Zarate, mentre in attacco potremmo vedere le due ali Romano e Moressa ai fianchi del centravanti nerazzurro Kukulis.

Nel Cagliari di Francesco Pisano è stata invece proprio la difesa il reparto più efficace per la vittoria contro la Lazio. In porta Auseklis, davanti a lui modulo 3-5-2 per i rossoblù con Franke, Pintus e Nuvoli a formare la difesa a tre; folto controcampo a cinque per i sardi con Grandu e Marini esterni e nel cuore della mediana il trio con Tronci, Goryanov e Liteta; infine, Trepy e Costa potrebbero formare il tandem d’attacco degli ospiti.