Diretta/ Inter Cagliari streaming video tv: campioni già alla rincorsa (Primavera)

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Inter Cagliari, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 11.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1. Campioni d’Italia in carica già alla rincorsa dopo la sconfitta all’esordio contro il Bologna. Nuovo campionato e nuove prospettive per la rinnovata squadra di Christian Chivu, chiamata a mettere da parte l’euforia dopo la finale Scudetto vinta contro la Roma nel giugno scorso.

Inter che ha messo in mostra le prime difficoltà di cui il Cagliari vorrà provare ad approfittare: i sardi sono però partiti con un passo falso in casa contro il Torino, perdendo di misura e ritrovandosi a cercare nuovi punti di riferimento dopo l’ottima stagione scorsa. Il 12 marzo Inter vincente di misura, 1-0, nell’ultimo precedente interno nel campionato Primavera contro il Cagliari, con i sardi che dal 2016 non sono mai riusciti a battere i nerazzurri né in casa né in trasferta, facendosi anche rimontare 3 gol nella semifinale Scudetto mozzafiato della scorsa stagione.

INTER CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boti, Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Stabile, Bonavita, Stankovic, Martini, Carboni, Iliev, Zuberek. Risponderà il Cagliari allenato da Michele Filippi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lolic; Sulis, Palomba, Vitale, Idrissi; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Pulina, Vinciguerra, Masala.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











