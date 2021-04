Diretta Inter Cagliari/ Streaming video tv: capolista a pranzo (Serie A)

DIRETTA INTER CAGLIARI: TUTTO FACILE PER CONTE?

Inter Cagliari, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 12.30 di oggi, domenica 11 aprile 2021, è il lunch-match che aprirà il programma domenicale della trentesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Riflettori dunque puntati sulla capolista in questa diretta di Inter Cagliari che metterà di fronte due squadre separate da addirittura 49 punti in classifica.

I nerazzurri di Antonio Conte cercheranno dunque l’undicesima vittoria consecutiva per avvicinare sempre più l’obiettivo dello scudetto: il ritmo dell’Inter – migliore attacco e difesa ormai da mesi solidissima – sembra insostenibile per le inseguitrici, mercoledì è arrivato un nuovo successo nel recupero con il Sassuolo e naturalmente adesso l’obiettivo è sfruttare un turno sulla carta favorevole per fare un altro passo avanti verso il tricolore.

Missione difficilissima per gli ospiti: il Cagliari di Leonardo Semplici arriva dalla sconfitta casalinga contro il Verona e nelle ultime settimane ha di nuovo frenato, facendo svanire in fretta l’effetto del cambio di allenatore che aveva portato 7 punti nelle prime tre uscite di Semplici. Sarà tutto scontato oppure Inter Cagliari potrà riservarci sorprese?

DIRETTA INTER CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cagliari sarà garantita sul canale DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, l’anticipo dell’ora di pranzo di Serie A sarà garantito agli abbonati DAZN, la piattaforma che ad ogni giornata trasmette in diretta streaming video tre partite del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Esaminando le probabili formazioni di Inter Cagliari spicca l’assenza per squalifica del grande ex Barella, che potrebbe essere sostituito da Sensi, per il quale dunque si profila una chance dal primo minuto con Eriksen e il rientrante Brozovic – c’è però la soluzione Gagliardini al posto di uno tra Sensi ed Eriksen se Conte vorrà maggiore equilibrio, attenzione anche a un Vidal ormai recuperato. A destra giocherà Hakimi, a sinistra ecco invece il ballottaggio Darmian-Young, stanti gli acciacchi di Perisic. Il centrocampo è il reparto più interessante in casa nerazzurra, perché in difesa tornerà il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, mentre in attacco Lukaku è intoccabile e resta al massimo da capire se Sanchez possa insidiare la maglia di Lautaro Martinez. Nel Cagliari è pesante l’assenza per Covid del portiere Cragno: giocherà Vicario al suo posto. Difesa a tre con l’ex Godin, Rugani e una maglia ancora da assegnare, con Klavan favorito. Ben due ex nel cuore del centrocampo, cioè Duncan e Nainggolan, affiancati da Marin, mentre sulle fasce potrebbero giocare Zappa a destra (Nandez non è al top) e uno tra Lykogiannis e Asamoah a sinistra, infine in attacco è sicuro del posto Joao Pedro, si contendono la maglia da centravanti invece Simeone, Pavoletti e Cerri.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Inter Cagliari in base alle quote dell’agenzia Snai, che vedono i padroni di casa nettamente favoriti. Il segno 1 è infatti quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 5,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 10 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Cagliari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA