DIRETTA INTER CAGLIARI, PER CONTINUARE A FARE PUNTI

Inizia sabato 12 aprile 2025 alle ore 18:00 la diretta Inter Cagliari. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza i nerazzurri cercheranno di proseguire il loro cammino mirato alla conquista dello Scudetto da prima della classe, occupando infatti la vetta della classifica con sessantotto punti. Reduci dall’entusiasmante successo ottenuto in trasferta durante l’impegno infrasettimanale contro il Bayern Monaco in Champions League nell’andata dei quarti di finale, la squadra di mister Inzaghi vuole riscattare il pareggio ottenuto lo scorso weekend in casa del Parma così da mantenere a distanza il Napoli,

Il Cagliari invece sta continuando ad inseguire la salvezza in Serie A. I rossoblu sono in quindicesima posizione grazie ai trenta punti sin qui ottenuti, a sei lunghezze dall’Empoli che vuole appunto lasciare la zona retrocessione. I sardi, che hanno pareggiato senza segnare proprio contro i toscani nell’ultimo weekend, sono ormai vicini al traguardo prefissato ma dovranno evitare intoppi imprevisti per essere certi di poter disputare questa competizione anche il prossimo anno.

DIRETTA INTER CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Al fine di vedere la diretta Inter Cagliari senza recarsi di persona a San Siro è necessario essere abbonati a DAZN. La partita sarà dunque a disposizione in streaming a pagamento solo su questa piattaforma che ne garantirà la visione tramite la sua applicazione e sul canale Zona Dazn 214 in televisione.

DIRETTA INTER CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Senza Zielinski e Dumfries, le probabili formazioni della diretta Inter Cagliari ci suggeriscono il 3-5-2 con Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck, Zalewski, Frattesi, Asslani, Barella, Carlos Augusto, Arnautovic e Lautaro per i nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi. Il tecnico Davide Nicola ha invece a disposizione tutti gli elementi del suo organico potendo dunque schierare il modulo 3-4-2-1 con Caprile, Palomino, Mina, Luperto, Zortea, Adopo, Prati, Augello, Viola, Luvumbo e Piccoli dall’inizio.

DIRETTA INTER CAGLIARI, LE QUOTE

In quanto capolista del torneo, la formazione nerazzurra risulta favorita alla vigilia della diretta Inter Cagliari anche nelle quote fornite dai vari bookmakers. Stando per esempio a quanto proposto da Sisal, i lombardi sono dati vincenti a 1.33 ed il pareggio è il secondo risultato più probabile sebbene sia pagato già a 5.25. Detto dei segni 1 ed x, l’eventuale successo dei rossoblu appare al momento una possibilità decisamente remota venendo appunto quotato addirittura a 10.00.