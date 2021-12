DIRETTA INTER CAGLIARI (RISULTATO FINALE 4-0): TRAVERSA DI SANCHEZ!

L’Inter trova la vittoria con un perentorio poker contro il Cagliari e per la prima volta nel corso della stagione si prende la testa della classifica, approfittando delle frenate di Milan e Napoli. Sul 4-0 la partita contro i sardi non ha davvero avuto più storia, l’Inter diverte e si diverte in campo e al 41′ Sanchez ha anche sfiorato il quinto gol colpendo la traversa. Chiusura brillante per gli uomini di Simone Inzaghi, mentre il Cagliari sembra sempre più in difficoltà nei suoi tentativi di risalita dai bassifondi della classifica. (agg. di Fabio Belli)

La diretta tv di Inter Cagliari sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

SANCHEZ-CALHANOGLU-LAUTARO!

Anche nel secondo tempo l’Inter continua a giocare sul velluto. Bastano 5′ ai nerazzurri per trovare il raddoppio, cross di Barella per Sanchez che si libera della guardia di Deiola e scarica a rete di destro il raddoppio. Al 9′ Dumfries ha il pallone del tris ma ancora una volta Cragno si supera negando il gol all’olandese, al 14′ cambio per Mazzarri: fuori Grassi ed in campo Lykogiannis. Al 21′ arriva il tris con Calhanoglu che lascia partire una sassata micidiale dal limite dell’area, imparabile per Cragno, quindi al 23′ arriva anche il tris con un lancio lungo di Barella per Lautaro Martinez, che controlla e deposita in rete riscattando così il rigore fallito a fine primo tempo. (agg. di Fabio Belli)

LAUTARO SBAGLIA DAL DISCHETTO!

Dopo il vantaggio nerazzurro il copione non cambia, con l’Inter che continua ad attaccare e ad avere occasioni da gol. Viene ammonito Lautaro Martinez, poi al 41′ grande occasione per Sanchez con Cragno che trova una grande risposta. Al 43′ scappa via Dumfires e viene steso da Cragno lanciato a rete, ammonizione per il portiere sardo e calcio di rigore per l’Inter. Lautaro però conferma di non avere al momento un grande feeling con il dischetto, penalty che viene neutralizzato da una gran parata di Cragno e le due squadre vanno al riposo sull’1-0 per l’Inter. (agg. di Fabio Belli)

COLPISCE LAUTARO!

Inter subito a testa bassa con un gran destro di Barella che sorvola di poco la traversa al 4′. Al 12′ proiezione offensiva di Skriniar che conclude di potenza, trovando la respinta in tuffo di Cragno. Il copione della partita è comunque chiaro, con l’Inter che fa la partita e il Cagliari che prova a difendersi, ma la difesa sarda è costretta a capitolare al 28′ con un calcio d’angolo di Calhanoglu che trova il possente stacco di testa di Lautaro Martinez che non lascia scampo a Cragno. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

In Inter Cagliari scopriremo se Walter Mazzarri riuscirà finalmente a ottenere la prima vittoria esterna da quando allena gli isolani, che sarebbe anche la prima della squadra in questo campionato: intanto qualcosa il tecnico lo ha già fatto, ovvero aprire una serie positiva di risultati visto che il suo Cagliari è reduce da quattro pareggi consecutivi, che fanno da contraltare ai quattro ko in serie arrivati prima della sosta per le nazionali.

Un Cagliari che fino a quel momento aveva ottenuto due gare in serie senza perdere soltanto a ottobre (4 punti) e anche qui a cavallo degli impegni delle nazionali; non sarà per nulla semplice a San Siro, anche perché l’Inter ha vinto le ultime quattro partite e non perde da 8 turni, inoltre in questa serie positiva da 20 punti ha timbrato cinque clean sheet, tre dei quali nelle gare più recenti. Sembra di assistere a una lotta tra Davide e Golia, ma scopriremo ben presto se l’esito del campo sarà quello atteso o ci porterà in dote una sorpresa: noi adesso possiamo solo metterci comodi e dare lettura delle formazioni ufficiali del match, perché finalmente la diretta di Inter Cagliari sta per cominciare! INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez. A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 46 Zanotti, 48 Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi. CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 4 Caceres, 2 Godin, 44 Carboni; 12 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 14 Deiola, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 9 Keita. A disposizione: 1 Aresti, 31 Radunovic, 15 Altare, 20 Pereiro, 21 Oliva, 22 Lykogiannis, 25 Zappa, 30 Pavoletti, 32 Ceter, 33 Obert. Allenatore: Walter Mazzari. (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ALLENATORI

Non manca molto alla diretta di Inter Cagliari: Walter Mazzarri fa ritorno nella San Siro nerazzurra, da ex, per la seconda volta in carriera, dopo averlo fatto come allenatore del Torino. Con il Cagliari ha 9 punti in 13 partite, praticamente l’intero bottino isolano in questo campionato di Serie A; l’Inter l’aveva allenata tra il 2013 e il novembre 2014, succedendo ad Andrea Stramaccioni. Nella sua prima stagione aveva timbrato 60 punti ottenendo il quinto posto; nella seconda, la società nerazzurra aveva deciso di esonerarlo in favore del ritorno di Roberto Mancini, dopo 16 punti in 11 partite.

Allenatore che ha fatto cose straordinarie all’inizio della carriera (questo non si può certo negare), è anche uno dei più esperti in Serie A: tra Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Torino e Cagliari le sue panchine nel massimo campionato sono ben 476, il che significa che portando a termine l’attuale stagione con gli isolani sarebbe a due sole partite da quota 500. Simone Inzaghi ha finalmente riportato l’Inter agli ottavi di Champions League dopo tre fallimenti consecutivi, si è riportato a -1 dal primo posto in Serie A e insomma sta facendo anche meglio di Antonio Conte: certo eredita il suo lavoro e questo non è un dato indifferente, ma nemmeno il suo attuale passo era scontato… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER CAGLIARI: I TESTA A TESTA

In attesa che il fischio iniziale sancisca la partenza della diretta di Inter Cagliari soffermiamoci sui precedenti. Il bilancio in Serie A al Meazza è favorevole ai nerazzurri con 39 precedenti e 24 vittorie per i nerazzurri, 10 pareggi e 7 successi dei sardi. Il risultato di 1-0 è il precedente più frequente, ben 5 volte nella storia di questa partita. L’ultimo successo della squadra meneghina in casa contro questo avversario ci porta indietro all’11 aprile scorso quando la gara terminò 1-0. Fu una gara disputata alle 12.30 e molto equilibrata, decisa da una giocata di Matteo Darmian al minuto 77 servito da un cross millimetrico di Hakimi.

Il Cagliari non vince a Milano dall’ottobre 2016. La gara si era aperta con un errore dal dischetto di Maurito Icardi al minuto 26. L’Inter passava in vantaggio al minuto 55 grazie a un gol del portoghese Joao Mario. I sardi pareggiavano al 71esimo con Melchiorri con autogol di Handanovic nei minuti finali che dava ai rossoblù tre punti inizialmente insperati. Come andrà a finire la gara di oggi? (Matteo Fantozzi)

INTER CAGLIARI: FACILE PER INZAGHI…

Inter Cagliari sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido. La gara in programma domenica 12 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano, sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie A. L’Inter è reduce dalla netta vittoria dello stadio Olimpico di Roma, in cui ha battuto i giallorossi con il risultato di 0-3. La squadra di Simone Inzaghi è tra le più in forma in campionato, infatti i nerazzurri hanno messo in fila otto risultati utili consecutivi, vincendo le ultime quattro partite. Nell’ultimo turno, hanno approfittato della sconfitta del Napoli per salire in seconda posizione, e sono in piena lotta per lo scudetto a un punto di distanza dal Milan.

Situazione ben diversa quella del Cagliari. I sardi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino. La squadra di Walter Mazzarri è in lotta per non retrocedere, con una sola vittoria in campionato che risale allo scorso 17 ottobre, in occasione del 3-1 con la Sampdoria. Negli ultimi quattro turni di campionato, i rossoblù hanno pareggiato altrettante partite e occupano la diciassettesima posizione con 10 punti. Per Mazzarri si tratterà di un ritorno a San Siro, avendo allenato l’Inter nella stagione 2013-2014, posizionandosi in quinta posizione. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, risalente allo scorso aprile, a conquistare i tre punti è stata l’Inter, vincendo per 0-1 con il gol di Darmian.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER CAGLIARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Inter Cagliari, le quali scenderanno in campo per la sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. L’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, punterà sul consueto modulo 3-5-2. Verso il ritorno dal primo minuto De Vrij, mentre sarà assente Correa per un problema al flessore. Ecco la probabile formazione titolare dell’Inter per la sfida con il Cagliari: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

In casa Cagliari, Walter Mazzarri dovrà rinunciare a Strootman, operato al ginocchio in settimana. L’allenatore dei sardi potrebbe dover rinunciare anche a Nandez, con Dalbert che si sposterebbe al centro. In difesa probabile l’impiego dell’ex di turno Diego Godin. Con il modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare del Cagliari per la gara di San Siro: Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Keita Balde, Joao Pedro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Inter Cagliari di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i nerazzurri, con la vittoria dell’Inter, abbinata al segno 1. quotata 1.18. Un eventuale pareggio, associato al segno X, viene presentato con una quota di 7.25. Appare molto difficile un successo esterno del Cagliari, con il segno 2 quotato 14.00.



