Diretta Inter Carrarese/ Streaming video tv: allenamento congiunto, poi amichevole?

DIRETTA INTER CARRARESE: UN ALLENAMENTO PER GLI UOMINI DI CONTE

Inter Carrarese, in diretta dal Suning Training Center, è un allenamento congiunto che vedrà impegnate le due squadre alle ore 17:00 di venerdì 18 settembre. Calendario fitto per i nerazzurri che, dopo aver sfidato il Lugano in amichevole, avranno anche domani un test contro il Pisa; ufficialmente questa giornata è stata classificata come una seduta di lavoro nella quale Antonio Conte ospita l’amico Silvio Baldini, che è stato confermato alla guida della squadra toscana; resta da capire se poi le due formazioni si affronteranno in una vera e propria amichevole o meno, al momento attuale sembrerebbe comunque di no. La Carraconterese è stata tra le grandi protagoniste dell’ultimo campionato di Serie C, senza riuscire tuttavia a fare il salto di qualità; vi sarà chiamata in questa stagione, l’Inter come sappiamo parte per vincere tutto e confermare quanto di buono fatto vedere nello strano 2019-2020. Vedremo allora la diretta di Inter Carrarese, soprattutto per scoprire quello che ci presenterà; intanto possiamo fare una valutazione più approfondita sulle due squadre.

INTER CARRARESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inter Carrarese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; non sarà possibile nemmeno assistere all’amichevole in diretta streaming video, e dunque per avere le informazioni utili sull’allenamento congiunto del Suning Training Center potrete avere accesso alle pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, segnaliamo in particolare i profili Twitter @Inter e @CarrareseCalcio.

DIRETTA INTER CARRARESE: IL CONTESTO

Presentiamo la diretta di Inter Carrarese come un allenamento congiunto, in attesa di scoprire se le due squadre si organizzeranno in un’amichevole che potrebbe anche durare meno dei canonici 90 minuti; una partitella finale potrebbe comunque essere prevista. Come già detto i gialloblu toscani, che negli ultimi anni hanno avuto tra le loro fila grandi veterani come Francesco Tavano e Massimo Maccarone, partono ancora una volta per centrare la promozione; sono una delle squadre più competitive della Serie C anche grazie a Silvio Baldini, un allenatore che ha guidato anche realtà di Serie A e ha maturato un bel bagaglio di esperienza. L’Inter è stata tra le ultime a concludere la passata stagione, giocando e perdendo la finale di Europa League a Colonia; anche per questo motivo la Lega ha deciso di posticipare il suo esordio in Serie A che avverrà sul campo del Benevento. L’obiettivo per Antonio Conte, che è stato vicino all’addio ma alla fine ha scelto di proseguire per un secondo anno con l’Inter, è quello di lottare concretamente per lo scudetto e superare il girone di Champions League; questa dovrà necessariamente essere la stagione della verità per i nerazzurri, chiamati a fare il salto di qualità e dimostrare di essere arrivati al livello della Juventus.

