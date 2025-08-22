Diretta Inter Cesena Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di campionato.

DIRETTA INTER CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La storia della diretta Inter Cesena Primavera, partita che sta per prendere il via, è ricca di spunti con parecchi precedenti a farci compagnia, il primo dato che balza all’occhio è che nelle ultime sette partite sono arrivate sei vittorie dei nerazzurri e un pareggio, ma sono nove le gare che il Cesena ha passato senza vincere e per trovare il successo dei romagnoli dobbiamo tornare al gennaio 2013 con un 3-1 casalingo, tra l’altro si tratta dell’unica affermazione e dunque non ci sono blitz esterni, quel giorno avevano risolto Sasa Cicarevic, Antonio Gravina e un certo Stefano Sensi, a segno su rigore.

L’ultima vittoria dell’Inter è il 2-0 dello scorso maggio nell’ultima della stagione regolare, ma quello casalingo è invece del novembre precedente con un pirotecnico 3-2, doppietta di Aymen Zouin e gol di Dilan Zarate mentre per il Cesena era andato a segno due volte Valentino Coveri, che aveva aperto e chiuso i giochi nel match. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di scoprire se questa lunga striscia positiva dei giovani nerazzurri si esaurirà oppure proseguirà, possiamo demandare ogni discorso al terreno di gioco perché la diretta Inter Cesena Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA INTER CESENA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Siamo su Sportitalia per la diretta Inter Cesena Primavera, e quindi anche la diretta streaming video è disponibile per tutti sul sito ufficiale.

SFIDA SBILANCIATA!

Dobbiamo presentare la diretta Inter Cesena Primavera, partita che si gioca alle ore 18:00 di venerdì 22 agosto: anticipo nella seconda giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, rappresenta l’esordio casalingo dei campioni in carica, l’Inter infatti ha approcciato la stagione con lo scudetto sul petto.

Passata nelle mani di Benito Carbone, la squadra nerazzurra punta con decisione il bis; per il momento non ha sbagliato battendo il Monza di misura, ora si prepara a giocare davanti al suo pubblico e questa di oggi è un’altra partita sulla carta abbordabile, anche se il Cesena Primavera è sicuramente in crescita.

I giovani romagnoli infatti, spinti dall’ottimo lavoro della società sul vivaio, sono reduci da una stagione di tutto rispetto, in cui si sono salvati con largo anticipo raggiungendo i 50 punti in classifica, segno che adesso possono fare ancora meglio.

È inevitabile comunque che nella diretta Inter Cesena Primavera ci attendiamo una vittoria da parte della squadra di casa, le sorprese tuttavia possono sempre capitare e allora si tratta di stare a vedere come andranno le cose in campo, intanto noi possiamo anche valutare le potenziali scelte di campo da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CESENA PRIMAVERA

Conferme per Carbone nella diretta Inter Cesena Primavera, i nerazzurri vengono schierati con un 4-3-3 nel quale Garonetti e Bovio sono i centrali a protezione del portiere Taho, poi ecco Ballo e Marello che agiscono in qualità di terzini. Centrocampo con il capitano Cerpelletti che fa il perno, coadiuvato da Vukoje e Humaines che fanno le mezzali; nel reparto avanzato invece avremo Thiago Romano e El Mahboubi a supporto di Iddrissou, matchwinner a Monzello, dalla panchina occhio a Dilan Zarate che ha fatto tutta la trafila nerazzurra dall’Under 17.

Nicola Campedelli schiera il Cesena con il rombo di centrocampo: Brigidi vertice basso, Andrea Carbone sulla trequarti alle spalle di Galvagno e Wade, a completare questo schieramento sono le due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Bertaccini e Biguzzi. In difesa i romagnoli giocano chiaramente a quattro: Tommaso Casadei e Ribello al centro del reparto arretrato, Domeniconi e Mattioli saranno i laterali bassi, in porta invece andrà Fontana, qui come alternative dalla panchina possiamo citare Rossetti e Lantignotti per dare maggiore pericolosità offensiva alla squadra ospite.