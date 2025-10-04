Diretta Inter Cremonese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie A.

DIRETTA INTER CREMONESE (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA LAUTARO MARTINEZ!

Inizia il match tra Inter e Cremonese. Dimarco subito in mezzo, Frattesi calcia ma non trova la porta. Akanji ci prova dal limite, sfera alta. Bonny scatta sul filo del fuorigioco servito da Barella ed entra in area, palla in mezzo per Lautaro Martinez che la sblocca! Dumfries sbaglia il disimpegno, Floriano Mussolini calcia, blocca Sommer. Cross di Lautaro Martinez, Floriani Mussolini la mette in angolo. Dimarco calcia da fuori area, Akanji la tocca e spiazza Silvestri, rete annullata per fuorigioco. (agg. Umberto Tessier)

COME VEDERE LA DIRETTA INTER CREMONESE IN STREAMING VIDEO TV

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ci siamo, pochi minuti e sarà finalmente diretta di Inter Cremonese, vediamo perciò come arrivano le due squadre a questa partita in ottica di trend e anche di numeri, grazie alle statistiche sapientemente raccolte dalla nostra redazione. L’Inter arriva con numeri da big assoluta: possesso medio al 61%, precisione passaggi all’87% e un xG di 1.80, con 17 tiri a partita (7 nello specchio). La squadra di Chivu concede pochissimo: solo 7 conclusioni di media agli avversari e appena 2.1 gialli per gara.

La Cremonese, invece, ha un profilo molto più basso: possesso al 45%, precisione al 75% e xG medio di 0.95, con 9 tiri a gara e difficoltà realizzative (11%). Difensivamente subisce molto, 13 tiri concessi a partita, e paga la fisicità con oltre 3.5 gialli di media. Gara che oppone il controllo totale dei nerazzurri alla voglia di resistere e ripartire dei grigiorossi. Ma sicuramente sarà molto divertente da seguire, e potrete farlo insieme a noi nel commento live della diretta di Inter Cremonese, il fischio di inizio è vicino, si parte!

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola. (agg. Gianmarco Mannara)

CHIVU DOPO LA CHAMPIONS!

È la diretta Inter Cremonese la partita che questo sabato, 4 ottobre, si gioca alle ore 18:00, e rientra nel programma della sesta giornata di Serie A 2025-2026. Troviamo i nerazzurri che sembrano aver cambiato passo dopo quelle due sconfitte contro Udinese e Juventus: adesso la squadra di Cristian Chivu gira.

Lo aveva già dimostrato in Champions League vincendo sul campo dell’Ajax, lo ha confermato sempre in Europa con il 3-0 allo Slavia Praga ma nel mezzo ha ripreso vigore anche in campionato, rilanciandosi con più certezze di quelle con cui ha cominciato una stagione già di suo piena di punti di domanda.

L’Inter dovrà fare attenzione alla Cremonese, comunque: Davide Nicola si sta confermando in una nuova piazza e dopo cinque giornate i grigiorossi sono ancora imbattuti mostrando una bella solidità difensiva, inoltre non va certo ricordato che a San Siro hanno già vinto all’esordio, battendo incredibilmente il Milan.

Per tutti questi temi la diretta Inter Cremonese potrebbe essere meno scontata del previsto, ma ora noi proveremo ad analizzarla nel migliore dei modi e possiamo sicuramente cominciare dalle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER CREMONESE

Davvero tanti ballottaggi aperti per Chivu verso la diretta Inter Cremonese: Calhanoglu è uscito dolorante martedì sera, quindi Barella può sostituirlo in regia e a questo punto avremmo sia Sucic che Mkhitaryan titolari in mezzo anche se Frattesi rimane un’opzione concreta, poi ecco in difesa il rientro di Akanji a fare compagnia a Acerbi e Alessandro Bastoni con Sommer che viene insidiato da Josep Martinez in porta, ma ovviamente non è da scartare nemmeno la candidatura di De Vrij che finora non ha avuto troppo spazio, ma questo pomeriggio potrebbe sempre comandare la difesa della squadra nerazzurra. Sulle fasce laterali Dumfries rimane imprescindibile a destra, da capire poi se a sinistra possa esserci spazio per Carlos Augusto che in questo modo farebbe rifiatare Dimarco.

Anche davanti poi l’Inter ha un acciaccato che è Marcus Thuram, quindi Lautaro Martinez va verso la conferma come prima punta e al suo fianco tutto porta a pensare che, per caratteristiche, sia Bonny a prendere il posto dell’ex Borussia Monchengladbach, ma non si può considerare battuto il giovane Francesco Pio Esposito. Per quanto riguarda la Cremonese, l’infortunio di Audero lancia Marco Silvestri tra i pali; Filippo Terracciano, Baschirotto e Bianchetti sono davanti a lui, Zerbin e Giuseppe Pezzella sugli esterni con Alberto Grassi e Vandeputte da mezzali a supporto del regista Bondo. Vardy sta bene, ma sembra destinato alla panchina come Sanabria: a giocare titolari in attacco dovrebbero essere Franco Vazquez e Federico Bonazzoli.

INTER CREMONESE: PRONOSTICO E QUOTE

Per la diretta Inter Cremonese ovviamente le quote proposte dalla Snai indicano nella squadra nerazzurra la netta favorita per la vittoria: ipotesi identificata dal segno 1 e che vi permetterebbe di guadagnare 1,20 volte quanto messo sul piatto, il successo grigiorosso invece è regolato dal segno 2 e porta in dote una vincita corrispondente a ben 12,00 volte la vostra giocata, infine con l’opzione del segno X per il pareggio la somma intascata ammonterebbe a 6,75 volte la posta in palio.