Diretta Inter Empoli Primavera/ Streaming video tv: la seconda semifinale

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA: ALTRA IMPRESA DEGLI OSPITI?

Inter Empoli Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 giugno 2021, come seconda semifinale dei playoff scudetto del Campionato Primavera 1. Sfida in partita secca: chi vince va in finale, per chi perde il sogno scudetto finirà invece stasera, dunque è facile capire che le attese sono altissime attorno alla diretta di Inter Empoli Primavera.

Onore ai toscani, protagonisti comunque vada di un campionato eccellente: sesti nella classifica finale della stagione regolare, al primo turno dei playoff hanno battuto per 2-1 ed eliminato la Juventus, entrando così tra le prime quattro e continuando a cullare il sogno tricolore. L’Inter invece è arrivata seconda ed è dunque stata esentata dal primo turno: i nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta nel big-match dell’ultima giornata, fin qui il cammino è stato più che positivo ma naturalmente è adesso il momento in cui scrivere la storia. Che cosa succederà in Inter Empoli Primavera?

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli Primavera sarà naturalmente garantita da Sportitalia, canale numero 60 della televisione in chiaro che è la casa del Campionato Primavera 1. L’emittente metterà poi a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com oppure attivando l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI PRIMAVERA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per Inter Empoli Primavera. I nerazzurri di Armando Madonna potrebbero proporre un 3-5-2 con Youte Kinkoue, Moretti e Sottini nella difesa a tre davanti al portiere Stankovic; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Persyn, Wieser, Casadei, Squizzato e Dimarco possibili titolari da destra a sinistra; qualche dubbio in più invece in attacco, dove comunque proviamo ad ipotizzare la coppia formata da Bonfanti e Satriano. La risposta dell’Empoli Primavera di Antonio Buscè dovrebbe invece ricalcare il 4-3-1-2 visto contro la Juventus: Hvalic in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Donati, Siniega, Fradella e Rizza da destra a sinistra; terzetto di centrocampo formato da Fazzini, Asilani e Belardinelli; infine in attacco ecco Baldanzi come trequartista alle spalle dei due attaccanti Lipari ed Ekong.

