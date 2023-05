DIRETTA/ Inter Empoli Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Inter Empoli Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? L’Inter Primavera arriva da ben tre vittorie consecutive che hanno rilanciato una classifica non del tutto positiva per i giovani nerazzurri, che vantano infatti 42 punti con un bottino di undici vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte fino a questo momento. I campioni d’Italia Primavera in carica hanno una differenza reti positiva di un soffio (+3), perché l’Inter ha segnato 40 gol e ne ha subiti 37. L’Empoli Primavera è reduce invece da due vittorie e altrettante sconfitta nelle ultime quattro giornate, più in generale la classifica è comunque buona per i giovani toscani, che hanno a loro volta 42 punti totali, sempre frutto di undici vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte fino a questo momento, mentre la differenza reti dell’Empoli è pari a +2, grazie ai 39 gol segnati a fronte dei 37 invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Inter Empoli Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA: SPAREGGIO…

Inter Empoli Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 maggio 2023, sarà una partita sicuramente molto interessante nel contesto della trentesima giornata del Campionato Primavera 1, che ricorda precedenti anche più gloriosi. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Inter Empoli Primavera sarà importante anche per stretti motivi di attualità, dal momento che la formazione nerazzurra e gli ospiti toscani sono appaiati a quota 42 punti, entrambe ancora in corsa per i playoff ma solamente adatto di vincere per non perdere altro terreno oggi.

La scorsa giornata ha sorriso ad entrambe, aiutando Inter ed Empoli Primavera a tenere viva questa speranza: i nerazzurri infatti hanno vinto per 0-2 sul campo dell’Udinese, mentre per i toscani era arrivata una bella vittoria casalinga per 3-2 contro il Bologna. La posta in palio quindi è molto alta e aggiunge fascino a una sfida già stuzzicante tra due società che, fatte le debite proporzioni, tengono molto entrambe al settore giovanile: che cosa ci dirà la diretta di Inter Empoli Primavera?

INTER EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Inter Empoli Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Inter Empoli Primavera. I padroni di casa nerazzurri di mister Cristian Chivu potrebbero proporre un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Botis, protetto dalla difesa a quattro formata da Nezirevic, Kassama, Matjaz e Fontanarosa da destra a sinistra (Zanotti è squalificato); a centrocampo invece ecco il possibile terzetto con Martini, Stankovic e Akinsanmiro; l’attacco dell’Inter Primavera potrebbe infine essere composto da Carboni e Owusu come ali ai fianchi del centravanti Esposito.

La risposta degli ospiti toscani allenati da Antonio Buscé potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari per l’Empoli Primavera: Boli, Marianucci, Indragoli e Angiori nella difesa a quattro davanti al portiere Stubljar; a centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Ignacchiti, Zenelaj e Renzi; infine il reparto offensivo dell’Empoli potrebbe prevedere le ali Barsi a destra e Seck a sinistra, a supporto del centravanti Alessio.











