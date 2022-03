Diretta/ Inter Empoli streaming video e tv: Chivu cerca il tris (Primavera)

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA: SEMPLICE PER I NERAZZURRI!

Inter Empoli, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 13.00 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Punti importanti in palio in questo match a dir poco delicato, con le formazioni di Christian Chivu e Antonio Buscè in lotta per obiettivi diametralmente opposti: i nerazzurri vogliono ridurre il gap presente dalla Roma capolista, attualmente dieci punti, mentre gli azzurri vogliono lasciare la zona calda della classifica: attualmente la zona playout dista appena un punto.

Entrando nel dettaglio del cammino di Inter e Empoli, le due squadre sono divise da undici punti. I padroni di casa sono situati al quarto posto con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il Biscione arriva a questo appuntamento da due vittorie consecutive: l’1-0 casalingo sul Bologna e lo 0-3 contro la Juventus ottenuto nell’ultimo turno. Anche gli ospiti cercano continuità dopo il successo per 0-2 sulla Spal e il pareggio interno per 1-1 contro il Torino. I toscani occupano il quattordicesimo posto con 24 punti, raccolti grazie a 6 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Empoli Primavera, match che andrà in scena allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Partiamo dalla formazione di casa allenata da mister Christian Chivu, pronto a riproporre il già collaudato 4-3-1-2 ma non mancano i dubbi di formazione. Ecco il probabile undici che sfiderà i toscani: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. Reclama spazio Abiuso dopo il gol siglato contro la Juventus, non è da escludere una chance dal 1’. Passiamo adesso alla probabile formazione della squadra allenata da Buscè, schierata con il classico 4-3-3: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

